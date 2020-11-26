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26.11.2020 20:50
Рубрика: Происшествия

Бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко грозит десять лет тюрьмы

Текст: Наталья Козлова
Бывшие руководители тюремного ведомства продолжают фигурировать в громких уголовных делах. СК задержал бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

Ему инкриминируют самую "чиновничью" уголовную статью - "злоупотребление должностными полномочиями". Если следствие докажет ее суду, то Максименко может отправиться в колонию на десять лет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе, направленной на развитие уголовно-исполнительной системы, между территориальными управлениями ФСИН и государственным унитарным предприятием "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что в результате действий обвиняемого не исполнена федеральная целевая программа на 2018-2019 годы на сумму свыше два млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

А в марте этого года бывший директор ФСИН Александр Реймер не смог выйти на волю. Калининградский областной суд по ходатайству прокуратуры отменил решение Центрального районного суда города о его условно-досрочном освобождении. Прокуратура не согласилась с освобождением.

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В 2010-2012 годах Реймер и его заместитель Николай Криволапов похитили 2,2 млрд рублей. Их выделили на покупку электронных браслетов для ФСИН. Реймера арестовали 31 марта 2015 года. Впоследствии он получил восемь лет колонии по статье "мошенничество в особо крупном размере".

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