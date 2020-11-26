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26.11.2020 06:15
Рубрика: В мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60 миллионов

Текст: Максим Макарычев
Глобальное число подтвержденных случаев коронавируса в среду достигло 60 миллионов, при этом темпы выявления новых заболевших ускоряются, а Соединенные Штаты сообщают о рекордном количестве госпитализаций. Такие данные распространило агентство Reuters.
Фото: AFP/Johannes EISELE Фото: AFP/Johannes EISELE
Фото: AFP/Johannes EISELE

Официальные лица в США, наиболее пострадавшей от инфекции стране в мире, призвали американцев остаться дома на предстоящий праздник Дня благодарения из-за стремительного роста числа пациентов с COVID-19. По информации агентства, основанной на официальных заявлениях, США зарегистрировали миллион новых случаев COVID-19 менее чем за неделю, в результате чего общее число заболевших в Америке превысило 12,5 миллиона, а число погибших - 260 тысяч человек.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Анализ данных Reuters показал, что количество новых случаев заражения стремительно растет во всем мире. Потребовалось всего 17 дней, чтобы с 50 миллионов случаев достигнуть отметки в 60 миллионов. Ранее, на то, чтобы перейти с 40 миллионов до 50 миллионов понадобилось три недели. Ежедневно за последнюю неделю в мире регистрировалось около 580 тысяч случаев заболевания, а около половины всех случаев заражения с начала пандемии были зарегистрированы за последние 70 дней.

В Европе всего за пять дней был зарегистрирован миллион новых случаев инфицирования, превысив отметку в 16 миллионов, включая 365 тысяч смертей. Правительства стран по всей Европе изо всех сил пытаются ввести ограничения на общественную жизнь. При этом национальная изоляция в Англии должна закончиться на следующей неделе, а Германия, Испания и Италия объявили об ограничениях на период рождественских праздников, в том числе о лимитировании собраний дома групп граждан.

В латиноамериканском регионе зарегистрировано около 21% всех случаев заболевания и более 31% всех зарегистрированных случаев смерти - больше всего в мире. Бразилия на прошлой неделе присоединилась к США и Индии - странам, в которых зарегистрировано более шести миллионов случаев заражения. Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших - почти 170 тысяч. Хотя Индия остается второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в мире, где зарегистрировано почти 9,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, в последние недели темпы заражения здесь стали снижаться. В последние дни правительство Индии сообщало в среднем о 44 тысячах случаев заражения в день, что значительно ниже пикового значения в 97 900 случаев в середине сентября.

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