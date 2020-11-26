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26.11.2020 10:41
Рубрика: Общество

Эмир Кустурица: Марадоне нужно было иметь не одно, а два сердца

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица скорбит вместе с поклонниками таланта одного из самых величайших футболистов в истории - Диего Марадоны, скончавшегося в среду от сердечного приступа в возрасте 60 лет.
Эмир Кустурица. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw Эмир Кустурица. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Эмир Кустурица. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

"Его жизнь по большей части была танцем, а за счет создаваемого им возбуждения - фестивалем, - цитирует слова мастера портал "Искра". - Ничего подобного не было в истории. Это лучшее из мира карнавала, откуда он к нам пришел. Для жизни того мальчика, который начал свой путь из бедной части Буэнос-Айреса, из бедноты до чемпиона мира, до чемпиона всех клубов, за которые он играл, нужно было иметь не одно, а два сердца. Он один из ключевых персонажей, завершающих ХХ век. Когда эта аллея великих людей, консолидировавших не только спорт, но и политическую позицию, борьбу с несправедливостью, будет завершена, только тогда можно будет сказать, что ХХ век закончился".

Фото: AP Photo / Marcos Brindicci
Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Между тем для Эмира Кустурицы смерть Марадоны является и большой личной утратой, так как его с легендарным футболистом связывала многолетняя дружба и общность мировоззренческих позиций. В 2008 году на Каннском кинофестивале был показан фильм мастера "Марадона", раскрывающий детали характера аргентинца, его борьбу с наркологической зависимостью, дружбу с влиятельными политиками, взгляды на мир.

Общество Утраты Спорт Футбол Игроки и тренеры Умер Диего Марадона

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