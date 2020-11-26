Эмир Кустурица: Марадоне нужно было иметь не одно, а два сердца

"Его жизнь по большей части была танцем, а за счет создаваемого им возбуждения - фестивалем, - цитирует слова мастера портал "Искра". - Ничего подобного не было в истории. Это лучшее из мира карнавала, откуда он к нам пришел. Для жизни того мальчика, который начал свой путь из бедной части Буэнос-Айреса, из бедноты до чемпиона мира, до чемпиона всех клубов, за которые он играл, нужно было иметь не одно, а два сердца. Он один из ключевых персонажей, завершающих ХХ век. Когда эта аллея великих людей, консолидировавших не только спорт, но и политическую позицию, борьбу с несправедливостью, будет завершена, только тогда можно будет сказать, что ХХ век закончился".

Между тем для Эмира Кустурицы смерть Марадоны является и большой личной утратой, так как его с легендарным футболистом связывала многолетняя дружба и общность мировоззренческих позиций. В 2008 году на Каннском кинофестивале был показан фильм мастера "Марадона", раскрывающий детали характера аргентинца, его борьбу с наркологической зависимостью, дружбу с влиятельными политиками, взгляды на мир.