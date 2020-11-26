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26.11.2020 14:17
Рубрика: Происшествия

Facebook выплатил штраф за нарушение закона о персональных данных

Текст: Иван Петров
Американская компания Facebook полностью выплатила штраф в 4 млн рублей, наложенный мировым судом Таганского района Москвы за нарушение закона о персональных данных. "Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20", - сообщили в пресс-службе суда.
Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

Мировой участок Таганского района 13 февраля 2020 года постановил признать Twitter и Facebook виновными по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях "нарушение законодательства РФ в области персональных данных" и назначить обеим компаниям административный штраф в размере 4 млн рублей. Требования об отчете о локализации в РФ баз персональных данных российских пользователей Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство не получило конкретного ответа от компаний. Как следует из поправок в закон "О персональных данных", вступивших в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.

Фото: iStock
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В свою очередь компания Twitter штраф не оплатила. В настоящее время судебные приставы добиваются принудительного взыскания. "В соответствии с действующим законодательством РФ принимается комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа", - заявили в ФССП.

Напомним, это не первый штраф в отношении Facebook и Twitter. Весной 2019 года обе компании уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства. Тогда мировой участок Таганского района штрафовал их на 3 тыс. рублей каждую.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 миллионов.

Ранее в России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Напомним, недавно в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных социальных сетей и IT-ресурсов, допускающих "случаи дискриминации россиян". Имеется в виду блокирование контента российских СМИ, блогеров, сайтов госресурсов. Планируется ввести такую процедуру действий - после того как Генеральный прокурор или его заместитель признают ресурс нарушителем, уведомление об этом направят в Роскомнадзор. Ведомство в свою очередь сможет полностью или частично заблокировать работу информресурса-нарушителя, используя для этого "технические средства, установленные на сетях операторов связи".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В качестве санкций для нарушителей кроме блокировки предусмотрены также замедление работы интернет-ресурса и штраф в размере от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей.

В качестве примера ресурсов, которые могут попасть под вводимые санкции, авторы документа приводили Twitter, Facebook и YouTube. На работу именно этих соцсетей российские журналисты, по словам разработчиков законопроекта, жалуются начиная с апреля 2020 года.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Facebook Административное законодательство

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