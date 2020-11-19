Иностранные соцсети накажут за цензуру российского контента

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных социальных сетей и IT-ресурсов, допускающих "случаи дискриминации россиян". Документ в четверг появился в электронной базе нижней палаты парламента. Согласно проекту закона, Генеральный прокурор РФ по согласованию с МИД России будет вправе присвоить иностранному интернет-порталу новый статус - "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Такая мера будет применяться в случае, если "ресурс ограничивает распространение общественно значимой информации на территории РФ по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан". При этом речь идет не только об ограничении показа конкретного материала, а о введении любых иных ограничений на информацию.

Планируется ввести такую процедуру действий - после того как Генпрокурор или его заместитель признают ресурс нарушителем, уведомление об этом направят в Роскомнадзор. Ведомство в свою очередь сможет полностью или частично заблокировать работу информресурса-нарушителя, используя для этого "технические средства, установленные на сетях операторов связи".

В качестве санкций для нарушителей кроме блокировки предусмотрены также замедление работы интернет-ресурса и штраф в размере от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

"Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент", - заявил депутат Антон Горелкин, выступивший одним из соавторов проекта закона.

В качестве примера ресурсов, которые могут попасть под вводимые санкции, авторы документа привели Twitter, Facebook и YouTube. На работу именно этих соцсетей российские журналисты, по словам разработчиков законопроекта, жалуются начиная с апреля 2020 года.

При этом, как только иностранный портал перестанет ограничивать доступ своих пользователей к контенту россиян, санкции против него будут сняты. На этот случай в законопроекте прописана процедура, в рамках которой Роскомнадзор, получив от администрации портала уведомление об устранении нарушения, передаст ее в Генпрокуратуру, а она в свою очередь инициирует снятие блокировки.

Напомним, в минувшую среду Роскомнадзор направил в Google официальное письмо с требованием о снятии ограничений с видеоматериалов YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира Соловьева. С октября текущего года видео этого канала не попадают в раздел "в тренде", хотя ранее это происходило регулярно. В надзорном ведомстве сочли это попыткой интернет-ресурса ограничить распространение материалов популярного российского автора и воспрепятствовать росту его аудитории.

Чуть ранее претензии к тому же интернет-ресурсу возникли у прокуратуры Москвы. Прокурор потребовал через суд снять ограничения с документального фильма журналиста телеканала "Россия" Александра Рогаткина "Беслан", размещенного на портале YouTube. Суд поддержал требования прокуратуры. Ранее соцсеть ввела ограничения для просмотра фильма, предоставляя доступ к нему только зарегистрированным пользователям.

"Инициатива адекватна складывающейся международной обстановке и постоянно усиливающемуся давлению на нашу страну, в том числе в информационной сфере, - прокомментировал "РГ" доктор юридических наук Иван Соловьев. - Многие наши сограждане, даже интересующиеся политикой, на самом деле не представляют себе весь объем антироссийской работы, которая сегодня проводится на внешнем контуре. До нас долетают лишь отголоски, а вплотную с этой деятельностью мы можем столкнуться в основном в медиапространстве, в том числе когда не можем посмотреть заинтересовавший нас российский контент, размещенный на некоторых зарубежных информационных площадках".

"Такая беспардонная деятельность ограничивает право каждого гражданина нашей страны на получение информации. Поэтому наш ответ направлен в первую очередь не на то, чтобы зеркально ответить, хотя и это является далеко не лишним, а на то, чтобы попытаться вернуть западных пропагандистов в какой-никакой конструктив и защитить права россиян на доступ к информационным продуктам, произведенным в нашей стране", - считает эксперт.