Гибрид минивэна и SUV: Seat опубликовал тизер нового кроссовера Volkswagen

Seat вместе с сообщением о 30-миллионных инвестициях в европейский центр тестирования силовых агрегатов опубликовал фотографию загадочного кроссовера в камуфляже, снятого с тыльной стороны. Предполагается, что это новая модель Volkswagen.

На самом деле в случае с Volkswagen и Seat это может быть одна и та же модель, но с шильдиками разных брендов и чуть изменённым салоном. Под камуфляжем предположительно скрывается серийная версия концепта SMV - гибрида кроссовера и минивэна.

Единственное, что смущает: SMV Concept был представлен в Китае в качестве будущей модели именно для этого рынка, поэтому никакой надобности проводить тестирование модели в Европе нет.

Не исключено, что Volkswagen планирует и европейскую спецификацию кроссовера, который, если действительно выйдет на рынок, то станет самым большим в линейке SUV марки: длина концепта превышала 5.1 метра.

Ожидается, что премьера модели состоится в первой половине 2021 года. Под какой маркой - Seat или Volkswagen - пока вопрос.