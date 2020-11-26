В мире
26.11.2020 14:03
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

Исполняется 90 лет со дня рождения белорусского классика Владимира Короткевича

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
wikipedia.org

Поэт, писатель, драматург Владимир Короткевич родился в 1930 году в городе Орша. Свои первые стихи Короткевич опубликовал в 1951 году. В 1958 году вышла его знаменитая повесть "Дикая охота короля Стаха", по которой на "Беларусьфильме" снял одноименную картину известный советский режиссер, профессор ВГИКА Валерий Рубинчик.

Фото: РИА Новости
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Владимир Короткевич написал много произведений, среди которых признаны классикой "Черный замок Ольшанский", "Колосья под серпом твоим", "Христос приземлился в Гродно", " Ладья отчаянья", "Седая легенда" и другие.

По произведению "Черный замок Ольшанский" снял одноименный фильм советский режиссер Михаил Пташук, автор знаменитого впоследствии фильма "В августе 44-го" о военных событиях в Белоруссии в 1944 году.

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