Исполняется 90 лет со дня рождения белорусского классика Владимира Короткевича

Поэт, писатель, драматург Владимир Короткевич родился в 1930 году в городе Орша. Свои первые стихи Короткевич опубликовал в 1951 году. В 1958 году вышла его знаменитая повесть "Дикая охота короля Стаха", по которой на "Беларусьфильме" снял одноименную картину известный советский режиссер, профессор ВГИКА Валерий Рубинчик.

Владимир Короткевич написал много произведений, среди которых признаны классикой "Черный замок Ольшанский", "Колосья под серпом твоим", "Христос приземлился в Гродно", " Ладья отчаянья", "Седая легенда" и другие.

По произведению "Черный замок Ольшанский" снял одноименный фильм советский режиссер Михаил Пташук, автор знаменитого впоследствии фильма "В августе 44-го" о военных событиях в Белоруссии в 1944 году.