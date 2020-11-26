ИТ-отрасль просит государство совместить информсистемы с российским ПО

Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП) предлагает пролонгировать доработку государственных информационных систем (ГИС) для совместимости с отечественными решениями. Письмо с таким предложением АРПП направила в Минцифры (копия есть у "РГ").

Ранее Минцифры разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления, в котором предлагается исключить пункт о проведении работ для совместимости ГИС с отечественным ПО. В отрасли обеспокоены тем, что это может сделать ГИС беззащитными перед внешними цифровыми угрозами и поэтому предлагают данный пункт не исключать.

ГИС создавались с использованием проприетарных технологий иностранных разработчиков, которые частично устарели и в настоящее время не поддерживаются, рассказывает Дмитрий Комиссаров, гендиректор компании "МойОфис". Большинство ГИС требуют от пользователей установки MS Windows.

В АРПП сообщают, что с 9 марта 2021 года браузер Internet Explorer, включенный сейчас в техтребования к автоматизированному рабочему месту (АРМ) пользователя для подключения к ГИС, перестанет получать обновления безопасности. С 17 августа 2021 года поддержка Internet Explorer будет прекращена полностью, включая работу с вебсервисами. Новый браузер Microsoft Edge не поддерживает технологии, обеспечивающие работу многих российских ГИС. Поэтому, по мнению ИТ-компаний, критически важно провести интеграцию российского ПО с ГИС. "Такие шаги как разработка электронных учебников для школ, совместимых только с зарубежными ОС, только ухудшает проблему совместимости", - обращает внимание Алексей Смирнов, генеральный директор "Базальт СПО".

ГИС в России поддерживают самые разные браузеры, в том числе отечественные, возражает Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры. Например, Минфин перевел в 2020 году ГИС "Электронный бюджет" на отечественную систему управления базами данных.

На рынке отечественных операционных систем (ОС) общего назначения есть несколько производителей, всерьез претендующих на широкую замену Windows, говорит Смирнов. Например, Альт Линукс, Астра Линукс, РедОС и другие. Они сертифицированы по безопасности ФСТЭК и другими регуляторами и используются на десятках и сотнях тысяч рабочих мест. "Так, Альт Линукс используется в Едином государственном реестре ЗАГС (16 тыс. рабочих мест), десятки тысяч рабочих мест в органах власти, свыше 100 тыс. в медицине, чуть меньше в образовании. То есть можно говорить о полноценных и уже достаточно широко используемых отечественных ОС", - приводит он примеры. Отечественные ОС поддерживают также и компьютеры на отечественных процессорах: Эльбрус, Байкал, Элвис.

Однако при переходе органов власти на отечественное ПО регулярно встает проблема совместимости, что в целом тормозит процесс импортозамещения, отмечает Рустам Рустамов, замгендиректора РЕД СОФТ.

По плану, работы по интеграции российского офисного ПО с ГИС должны быть выполнены в 2020 году, напоминает Комиссаров. До конца года осталось меньше месяца, поэтому целесообразно говорить не об отмене всего процесса, а об изменении сроков его реализации с персональной ответственностью за результат, считает он.

АРПП направило в органы власти предложение создать тестовую зону ГИС для проверки совместимости АРМ с российским ПО в случае выхода обновлений и новых версий, сообщил исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин.

Впрочем, задача перехода на отечественный софт и так стоит перед органами власти. У каждого ведомства есть свой план по импортозамещению, объясняет Слышкин. "В нацпроекте "Цифровая экономика" и в ведомственных программах цифровой трансформации закреплено преимущественное использование российского ПО и отказ в архитектуре информсистем от зарубежного проприетарного программного обеспечения", - напоминает он.

В пресс-службе Минцифры "РГ" подтвердили получение письма от АРПП. Срок общественного обсуждения документа истекает 26 ноября 2020 года. "Все полученные предложения, в том числе со стороны АРПП, будут рассмотрены при подготовке итогового варианта документа", - сообщили в министерстве.