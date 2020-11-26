Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 53, ст. 5023; 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3112; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 23, ст. 2691; 2008, N 30, ст. 3611; 2009, N 29, ст. 3641; 2010, N 19, ст. 2291; N 48, ст. 6251; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 30, ст. 4031; N 44, ст. 5640; 2014, N 14, ст. 1544; N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4245; N 48, ст. 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 30; N 14, ст. 2024; N 29, ст. 4358; 2016, N 14, ст. 1902; N 27, ст. 4176, 4181; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7321; 2018, N 32, ст. 5095; 2019, N 29, ст. 3843; N 39, ст. 5371, 5375, 5376; 2020, N 6, ст. 587; N 31, ст. 5025) следующие изменения:

1) в подпункте 15 пункта 3 статьи 34612:

а) слово "Кодекса;" заменить словом "Кодекса.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения настоящего подпункта не применяются в отношении организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-I "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также в отношении хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом;";

2) в статье 34643:

а) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, за исключением видов деятельности, установленных пунктом 6 настоящей статьи. В частности, патентная система налогообложения применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:";

подпункт 1 дополнить словами "по индивидуальному заказу населения";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;";

подпункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;

7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода;";

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;";

подпункт 10 дополнить словами "индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг";

подпункт 11 дополнить словами "индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг";

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;";

подпункты 17 - 19 изложить в следующей редакции:

"17) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;

18) деятельность ветеринарная;

19) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков;";

подпункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;";

подпункты 25 - 27 изложить в следующей редакции:

"25) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;

27) деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;";

подпункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:

"36) деятельность по благоустройству ландшафта;

37) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой;";

подпункты 41 - 43 изложить в следующей редакции:

"41) услуги экскурсионные туристические;

42) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;

43) организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;";

в подпункте 45 слова "с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли" заменить словами ", имеющие торговые залы";

в подпункте 47 слова "с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания" исключить;

подпункт 52 изложить в следующей редакции:

"52) переработка и консервирование фруктов и овощей;";

подпункт 56 изложить в следующей редакции:

"56) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное;";

подпункт 62 изложить в следующей редакции:

"62) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию;";

дополнить подпунктами 65 - 80 следующего содержания:

"65) деятельность стоянок для транспортных средств;

66) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;

67) услуги по уходу за домашними животными;

68) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;

69) услуги по изготовлению валяной обуви;

70) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;

71) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;

72) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;

73) ремонт игрушек и подобных им изделий;

74) ремонт спортивного и туристического оборудования;

75) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;

76) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;

77) сборка и ремонт очков;

78) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;

79) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;

80) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "подпунктов 45 - 48" исключить;

дополнить подпунктами 17 - 20 следующего содержания:

"17) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг - платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, и платные услуги по проведению технического осмотра автотранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за ее пределами. К данным услугам не относятся услуги по заправке автотранспортных средств, услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию и услуги по хранению автотранспортных средств на платных и штрафных стоянках;

18) стоянки для транспортных средств - площади, используемые в качестве мест для оказания платных услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки транспортных средств, а также по хранению транспортных средств (за исключением штрафных стоянок);

19) площадь стоянки для транспортных средств - общая площадь стоянки, определяемая на основании правоустанавливающих и инвентаризационных документов;

20) транспортные средства (в целях подпунктов 10 и 11 пункта 2 настоящей статьи) - автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам грузов и пассажиров (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). К транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Патентная система налогообложения не применяется в отношении:

1) видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

2) деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;

3) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;

4) услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров;

5) оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки;

6) услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

7) деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.";

г) в пункте 7 второе предложение исключить;

д) в пункте 8:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) включать в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;";

в подпункте 21:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"по общей площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений и (или) нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 настоящей статьи;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"по размеру площади торгового зала и (или) зала обслуживания посетителей объектов стационарной торговой сети и объектов организации общественного питания - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 и 47 пункта 2 настоящей статьи;

по иным физическим показателям, характеризующим виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;";

в подпункте 3:

абзац первый дополнить словами ", в частности";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 настоящей статьи;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств - по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 65 пункта 2 настоящей статьи;";

подпункт 4 признать утратившим силу;

е) пункт 9 признать утратившим силу;

3) в статье 34649:

а) в пункте 1 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 11, 2 и 3";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В 2021 году налоговым периодом признается календарный месяц, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.";

4) в пункте 3 статьи 34650:

а) абзац третий признать утратившим силу;

б) в абзаце девятом после слов "Виды предпринимательской деятельности" дополнить словами "в производственной, социальной и научной сферах, а также", слова "в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 8 статьи 34643 настоящего Кодекса на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и (или)" заменить словами "на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, а также";

5) статью 34651 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Сумма налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму:

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", в части, не покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога, если сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации размера пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Указанные в настоящем пункте страховые платежи (взносы) и пособия уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается налог в связи с применением патентной системы налогообложения.

При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий, но не более чем на 50 процентов.

Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса.

Если налогоплательщик в календарном году, в котором им уплачены страховые платежи (взносы) и пособия, получил несколько патентов и при исчислении налога по одному из них сумма страховых платежей (взносов) и пособий, указанных в настоящем пункте, превысила сумму этого налога с учетом ограничения, установленного абзацем шестым настоящего пункта, то он вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по другому (другим) патенту, действующему в этом же календарном году, на сумму указанного превышения.

Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения.

Форма, формат и порядок представления указанного уведомления утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если сумма налога, подлежащая уменьшению, уплачена до такого уменьшения, зачет (возврат) суммы излишне уплаченного налога производится в порядке, установленном статьей 78 настоящего Кодекса. Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога подается налогоплательщиком по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, в который было представлено уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий (по месту жительства (по месту пребывания) в случае снятия с учета в качестве налогоплательщика патентной системы налогообложения).

Если указанная в таком уведомлении сумма страховых платежей (взносов) и пособий, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налогоплательщиком не уплачена, налоговый орган уведомляет об отказе в уменьшении суммы налога в срок не позднее 20 дней со дня получения такого уведомления. В этом случае налогоплательщик должен уплатить налог в установленный срок без соответствующего уменьшения. Налогоплательщик вправе повторно представить уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий.

Если в уведомлении об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в настоящем пункте страховых платежей (взносов) и пособий указана сумма страховых платежей (взносов) и пособий, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в размере большем, чем сумма налога, подлежащая уменьшению в соответствии с настоящим пунктом, налоговый орган отказывает в уменьшении суммы налога в соответствующей части.

Указанные в настоящем пункте страховые платежи (взносы) и пособия не учитываются при исчислении налогов, если они были учтены в целях налогообложения в соответствующем налоговом периоде, в том числе при исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообложения.".

Статья 2

В пункте 21 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4161; 2011, N 27, ст. 3873; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 19, ст. 2316; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4223; 2018, N 28, ст. 4156; N 49, ст. 7497; 2019, N 23, ст. 2912; N 30, ст. 4140; N 52, ст. 7828) слова "за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих" заменить словом "осуществляющие", слова "подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63" заменить словами "подпунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 - 17, 19 - 27, 29 - 31, 34 - 36, 39, 41 - 44, 49 - 52, 54, 55, 57 - 62, 64, 66 - 80", после слов "могут осуществлять расчеты" дополнить словами "в рамках указанных в настоящем пункте видов деятельности".

Статья 3

1. Установить, что в период до дня вступления в силу закона соответствующего субъекта Российской Федерации, устанавливающего размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в части 2 настоящей статьи, в целях выдачи патентов на осуществление таких видов предпринимательской деятельности размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по соответствующему виду предпринимательской деятельности определяется как произведение 12-кратной базовой доходности по такому виду предпринимательской деятельности, величины физического показателя, характеризующего такой вид предпринимательской деятельности, коэффициента-дефлятора, установленного в целях применения главы 263 Налогового кодекса Российской Федерации на 2020 год, коэффициента пересчета налоговой ставки 15/6 и уменьшающего коэффициента 0,5. Такие патенты могут быть получены индивидуальными предпринимателями, если они в четвертом квартале 2020 года применяли по соответствующему виду предпринимательской деятельности систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

2. В целях настоящей статьи применяются следующие величины месячной базовой доходности в отношении:

1) деятельности стоянок для транспортных средств - 50 рублей на 1 квадратный метр стоянки;

2) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, - 1 800 рублей на 1 квадратный метр площади торгового зала;

3) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, - 1 000 рублей на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей;

4) ремонта, технического обслуживания автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойки транспортных средств, полирования и предоставления аналогичных услуг - 12 000 рублей на одного работника, включая индивидуального предпринимателя.

3. Указанные в части 1 настоящей статьи патенты могут быть выданы на срок от одного до трех месяцев. При этом патенты, выданные в соответствии с настоящей статьей, действуют до окончания указанного в них срока, но не позднее 31 марта 2021 года.

Статья 4

1. Материальные расходы в виде стоимости сырья и материалов, приобретенных и оплаченных в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, но использованных (списанных в производство) в период применения упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе расходов по мере их использования (списания в производство).

2. Страховые платежи (взносы) и пособия, указанные в пункте 2 статьи 34632 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) после 31 декабря 2020 года организациями и индивидуальными предпринимателями в пользу работников, занятых в сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивался единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальными предпринимателями в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшают сумму налога, исчисленную за последний налоговый период применения данного режима налогообложения.

3. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, которые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона не были использованы в деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Президент Российской Федерации В. Путин