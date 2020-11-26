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26.11.2020 08:07
Рубрика: Легковые авто

Kia пересмотрела моторную гамму Ceed

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia объявила о расширении моторной линейки для семейства автомобилей Ceed.

Фото: скриншот с youtube.com
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Корейская марка представила новый турбированный двигатель 1,5 T-GDi серии Smartstream, который заменит прежний 1,4 T-GDi. Перспективный мотор будет доступен для всех версий Ceed, включая модификацию GT-Line, как в бензиновом виде, так и в паре с гибридной силовой установкой EcoDynamics+.

Помимо этого, в обновлённую линейку силовых агрегатов вошёл вариант "мягко-гибридной " установки EcoDynamics+ на базе 120-сильного двигателя 1,0 T-GDi. Такая опция будет предлагаться исключительно для хэтчбека Ceed и универсала Ceed Sportswagon. К слову, в семейство также входят ProCeed и XCeed.

Модели Ceed выпускаются на заводе Kia в словацком городе Жилина. Здесь же налажено производство новейшего 1,5-литрового мотора. Его мощность составляет 160 л. с., крутящий момент - 253 Нм. Данный агрегат может работать в связке с 6-ступенчатой "механикой" или с 7-ступенчатым "роботом".

Kia Ceed с обновлённой линейкой двигателей уже доступны в Европе. Решение о запуске расширенной гаммы силовых установок для семейства Ceed на автомобильном рынке России еще не принято.

#Kia