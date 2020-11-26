Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Внести в часть первую статьи 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2003, N 50, ст. 4847; 2005, N 19, ст. 1753) следующие изменения:

1) в пункте "б" слова "до двухсот рублей" заменить словами "от одной тысячи до двух тысяч рублей";

2) пункт "г" после слов "а в исправительных колониях особого режима" дополнить словами "и тюрьмах".

Президент Российской Федерации В. Путин