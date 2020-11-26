Лавров: Москва привержена договоренностям, достигнутым в Сочи

Москва привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи. Об этом на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита", - сказал он.

Лавров также добавил, что у российской и белорусской сторон полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. По словам министра, у Москвы и Минска одна и та же цель: "продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства".

Напомним, что 14 сентября в Сочи прошли переговоры Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.