Новости

Экс-сотрудник ФСБ получил условный срок по делу о невозврате 9 элитных ковров 00:22
Выявлены случаи выпадения зубов из-за коронавируса 00:03
Первые результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых появятся в декабре 26.11.2020
Марадона завещал забальзамировать свое тело 26.11.2020
Адвокат Дагир Хасавов приговорен к 6 годам колонии 26.11.2020
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 26.11.2020
AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19 26.11.2020
В Калининграде найдены тела бывших супругов с огнестрельными ранениями 26.11.2020
Белорусы отправили свои тяжеловесы для участия в ралли "Дакар-2021" 26.11.2020
Директор Росгвардии обсудил с послом ОАЭ в РФ вопросы сотрудничества 26.11.2020
Минобороны сообщило о 4 186 военнослужащих с коронавирусом 26.11.2020
Европарламент принял резолюцию, призывающую к санкциям против Турции 26.11.2020
Движение на ул. 1-я Брестская в Москве временно перекрыли 26.11.2020
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко 26.11.2020
Теплоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено 26.11.2020
Воробьев назвал ситуацию в здравоохранении региона напряженной 26.11.2020
Путин посетил выставку проектов цифровизации в Сарове 26.11.2020
РЖД добавят в "Сапсаны" спальные купе 26.11.2020
Росстат назвал регионы с самой высокой и самой низкой безработицей 26.11.2020
Прокуратура проконтролирует расследование ножевого ранения ребенка в Подольске 26.11.2020
Оверчук: Цифровизация необходима для роста экспортного потенциала 26.11.2020
Безработица в октябре сократилась по сравнению с сентябрем 26.11.2020
Путин возложил цветы к памятнику Харитону 26.11.2020
Собянин: Коронавирус вопреки прогнозам слабее не стал 26.11.2020
Около 300 пунктов вакцинации от COVID-19 подготовлено в Москве 26.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 23:29
Рубрика: Спорт

Марадона завещал забальзамировать свое тело

Текст: Максим Домчев

Аргентинские СМИ раскрыли детали последней воли легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в среду в Аргентине. Сообщается, что автор лучшего гола столетия распорядился забальзамировать свое тело.

Фото: JORGE DURAN / AFP
Диего Марадону похоронят в четверг за пределами Буэнос-Айреса

Как сообщает телеканал TyC Sports, боявшийся смерти Марадона несколько месяцев назад написал письмо своей семье, в котором просил подвергнуть себя этой процедуре после смерти, чтобы его тело сохранялось еще долгое время.

По данным СМИ, это письмо будет вручено семье легендарного футболиста в самое ближайшее время.

Марадона скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В составе сборной Аргентины он в 1986 году стал чемпионом мира, а его игра на том тура покорила сердца миллионов болельщиков.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Умер Диего Марадона

Главное сегодня

Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском на личном контроле
Собянин: Иммунитетом к коронавирусу обладает около половины жителей Москвы
В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за разговоры по телефону
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"