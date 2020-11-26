Марадона завещал забальзамировать свое тело

Аргентинские СМИ раскрыли детали последней воли легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в среду в Аргентине. Сообщается, что автор лучшего гола столетия распорядился забальзамировать свое тело.

Как сообщает телеканал TyC Sports, боявшийся смерти Марадона несколько месяцев назад написал письмо своей семье, в котором просил подвергнуть себя этой процедуре после смерти, чтобы его тело сохранялось еще долгое время.

По данным СМИ, это письмо будет вручено семье легендарного футболиста в самое ближайшее время.

Марадона скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В составе сборной Аргентины он в 1986 году стал чемпионом мира, а его игра на том тура покорила сердца миллионов болельщиков.