Михаил Мишустин обещал поставить медикам транспорт до конца года

Кабинет министров подготовил ряд новых решений для помощи регионам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство выделит почти 1,5 миллиарда рублей на приобретение двух тысяч автомобилей для первичного звена здравоохранения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. Транспорт предусмотрен для районных центров, поселков городского типа, малых городов с населением до 50 тысяч человек и сельской местности. "Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах", - сказал глава кабмина.

Такие закупки в рамках модернизации первичного звена планировались на следующий год. "Но в сложной ситуации надо действовать на опережение. Важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - заявил Мишустин.

Еще 10 миллиардов рублей направят для осуществления до конца года дополнительных выплат медперсоналу, непосредственно помогающему больным с коронавирусной инфекцией. "Врачи, фельдшеры, медсестры продолжают трудиться в тяжелых условиях, и нагрузка на них по-прежнему высока", - подчеркнул премьер. На прошлой неделе президент поручил продолжить поддержку медицинских специалистов.

Глава государства также распорядился оказать соцподдержку студентам-медикам, которые в период большой нагрузки на здравоохранение из-за коронавируса пришли на помощь врачам. "Для студентов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям предусмотрено по 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - по 7 тысяч рублей", - напомнил председатель правительства. На эти выплаты выделяется более одного миллиарда рублей.

На связь с коллегами из Владивостока вышел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Премьер отправил его в Приморский край координировать восстановление региона после обрушившегося снежного циклона и ледяного дождя. На территории края пришлось даже ввести режим чрезвычайной ситуации.

С первого дня основные усилия были направлены на восстановление снабжения электроэнергией, теплом и водой жилых районов, доложил глава Минвостокразвития. В регион доставили 16 резервных источников питания, что позволило поддержать жизнедеятельность критически важных объектов, больниц и школ. Аварийные бригады прибыли в Приморье из соседних дальневосточных субъектов, подключили силы МЧС, МВД и Минобороны. "Развернуты 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и индивидуальных домов людям переданы более четырех тысяч газовых плит и 50 тысяч газовых баллонов", - рассказал Чекунков.

- К настоящему моменту удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94 процентов пострадавших, - заявил министр. - Продолжается работа по устранению аварии и подключению к сети еще 9678 человек, которые остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1968 частных домах.

К нормальной жизни Владивосток пока не вернулся, констатировал Алексей Чекунков. В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме, из резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев.

Сообщение с островом Русский обеспечивает паромная переправа. Вантовый мост необходимо очистить примерно от тысячи тонн льда. Промышленные альпинисты работают на высоте 300 метров, ежедневно вручную снимая по 90 тонн. Лед часто падает на проезжую часть, из-за чего движение по нему закрыто.

- Результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового, более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем, - подытожил глава Минвостокразвития.

Михаил Мишустин еще раз попросил его держать завершение работ под личным контролем и докладывать профильному вице-премьеру, какая дополнительная помощь необходима от правительства.

- И еще хотел бы сказать всем коллегам на будущее: прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям, - распорядился премьер-министр.