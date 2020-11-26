Минпросвещения создаст нормативы по использованию гаджетов школьниками

Министерство просвещения внедряет Цифровую образовательную среду (ЦОС) в школах и разрабатывает нормативы использования гаджетов. Об этом министерство просвещения сообщает в официальном телеграмм-канале Стопкоронавирус.РФ.

- Кто-то скажет, что раньше образование было качественным и без всяких технологий. Однако сейчас без базовых IT-знаний ребенок не сможет выжить в современном социуме, - сообщает Минпросвещения. - Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя ее. Тем более, министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей.

Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство начинает реализацию масштабного проекта по внедрению цифровой образовательной среды. Она включает средства образовательную социальную сеть, мессенджер, систему видеонаблюдения. Все эти элементы позволят ребенку участвовать в уроках, даже если он остался дома, например, по болезни.

- Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент, - рассказал Сергей Кравцов. - При этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения, поэтому необходимо искать наиболее эффективные варианты их применения в образовании.

По словам министра, планируется создание единой государственной информационной системы "Моя школа". Она объединит сразу несколько сервисов и баз данных. А еще ЦОС - это "цифровая библиотека" с качественным обучающим контентом по всем темам и всем предметам. Это могут быть и видеоматериалы, и графика, и интерактивные задания. ЦОС позволяет автоматизировать многие управленческие функции и избавить учителя от бесконечной бумажной отчетности. ЦОС позволяет создать школьникам "электронное портфолио" со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах. Это пригодится потом для поступления в вуз и при приеме на работу.