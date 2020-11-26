Мишустин направил министров в зоны ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин хочет, чтобы члены правительства отправлялись на место чрезвычайных ситуаций для быстрой помощи людям. Об этом он попросил подчиненных, выслушав на заседании кабмина доклад министра по развитию Дальнего Востока и Арктики о ходе восстановительных работ в Приморском крае после прошедшего там снежного циклона и ледяного дождя.

Алексей Чекунков вышел на связь из Владивостока и констатировал, что город пока не вернулся к нормальной жизни.

- Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям, - подчеркнул премьер.