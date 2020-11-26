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26.11.2020 12:41
Рубрика: Власть

Мишустин направил министров в зоны ЧС

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин хочет, чтобы члены правительства отправлялись на место чрезвычайных ситуаций для быстрой помощи людям. Об этом он попросил подчиненных, выслушав на заседании кабмина доклад министра по развитию Дальнего Востока и Арктики о ходе восстановительных работ в Приморском крае после прошедшего там снежного циклона и ледяного дождя.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Алексей Чекунков вышел на связь из Владивостока и констатировал, что город пока не вернулся к нормальной жизни.

- Прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям, - подчеркнул премьер.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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