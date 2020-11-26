"Моя судьба зависит от врачей": Светлана Светличная вышла на связь

80-летняя Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда "Бриллиантовой руки", подтвердила, что госпитализирована в Москве.

"Да, я в больнице в Первой Городской. Был обход. Со мной возятся, и мне это как бы в помощь", - сообщила актриса "Звезде".

Она добавила: "Понимаю, что дальнейшая моя судьба будет зависеть от врачей".

Свой диагноз Светлана Афанасьевна уточнить не смогла, так как в настоящий момент медики проводят обследования для его постановки.

Ранее сообщалось, что артистка госпитализирована в ночь на четверг с инсультом.

Недавно актриса заявила о желании родных отравить ее ртутью.