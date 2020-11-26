В Аргентине на церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки

В четверг в президентском дворце в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с одним из лучших футболистов XX века Диего Марадоной. Рядом с дворцом собираются тысячи скорбящих людей.

По данным телеканала TN, не обошлось и без происшествий. В какой-то момент произошли стычки между желающими отдать дань памяти и представителями правоохранительных органов, отвечающих за обеспечение безопасности.

Из-за слишком большого количества пришедших на какое-то время образовался хаос, а некоторые группы людей пытались без очереди пройти внутрь. Церемония прощания завершится в 16.00 по местному времени (22.00 мск).

Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа. В Аргентине объявлен трехдневный траур.