На Кубе из-за коронавируса отменили фестиваль сигар

Организаторы фестиваля кубинских сигар, ежегодно собирающего на Острове Свободы любителей табака со всего мира, объявили о том, что запланированное на 2021 год мероприятие не состоится из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении на сайте компании Habanos S.A.

"Учитывая непростую обстановку в мире, наша компания решила отменить XXIII Фестиваль сигар, намеченный на февраль 2021 года", - сообщили в компании по производству кубинских сигар.

Предстоящий фестиваль должен был быть посвящен одной из самых известных сигарных марок Cohiba, которой в 2021 году исполняется 55 лет. Обычно на престижном мероприятии собираются несколько тысяч ценителей кубинского табака из более чем 70 стран мира. В программе недельных фестивалей - посещение плантаций табака, ознакомление с процессом производства сигар, а также дружеское общение участников.

На сегодняшний день Куба остается мировым лидером в производстве сигар премиум-класса. Habanos S.A. - совместное предприятие кубинской компании Cubatabaco и испанской Altadis - продает сигары в 140 странах мира (только официальных точек продаж - более 4 000), а делает их исключительно на Острове Свободы из местного сырья вручную по вековым технологиям. Экспорт сигар является одной из важнейших статей экспорта Кубы, занимая четвертое место по объему бюджетных доходов. И это несмотря на то, что из-за американской торгово-экономической блокады для кубинских сигар закрыт один из самых привлекательных рынков элитного табака - США.