На матчах РПЛ и ФНЛ почтят память Диего Марадоны

На матчах РПЛ и ФНЛ минутой молчания почтят память великого аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.

Диего Марадона ушел из жизни в среду после сердечного приступа. Все матчи лиги чемпионов, прошедшие в этот день, начинались с минуты молчания, а теплые слова в адрес звезды футбола высказали многие звезды спорта, политики и другие известные люди.

Почтят память великого Диего и в России. Российская премьер-лига сообщила, что все клубы почтят минутой молчания память Марадоны, сделавшего немало, в том числе, и для популяризации чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве.

Матчи 25-го тура Олимп-ФНЛ, которые состоятся 29 ноября, также начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне.

Диего Марадона - чемпион мира 1986 года. На протяжении игровой карьеры Марадона выступал в Аргентине, Испании и Италии: с "Бокой Хуниорс" он выиграл чемпионат Аргентины, с "Барселоной" становился обладателем Кубка Испании и Кубка лиги, а с "Наполи" - двукратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА. Гол Марадоны на ЧМ-1986 в ворота Англии в четвертьфинале того турнира ФИФА признала лучшим голом XX века.