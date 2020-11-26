Начались продажи Toyota RAV4 в ретромодификации

В Японии стартовали продажи нового кроссовера Mitsuoka Buddy - это конвертированный под стиль ретро Toyota RAV4. Необычную переработку популярной модели разработала и производит компания Mitsuoka, специализирующаяся на экстравагантном тюнинге серийных автомобилей.

От исходного Toyota RAV4 новая Mitsuoka отличается оригинальным оперением и измененной задней частью кузова. Передние крылья, капот, бампер своими формами и обилием хрома отсылают к классическому американскому внедорожнику Chevrolet K5 Blazer 1970-80-х годов.

Блок-фары от RAV4 заменены на универсальные "прямоугольники". Сзади стиль изменен оригинальным бампером с хромированной накладкой, а также интегрированными через переходник вертикальным фонарями от Cadillac. Довершают ретроэкстерьер хромированные колпаки колес.

Поскольку все свои конверсии Mitsuoka выпускает небольшими тиражами, оригинальные внешние панели для них она производит недорогим способом - из пластика.

В качестве основы для Mitsuoka Buddy может быть использован как обычный RAV4 с 2,0-литровым бензиновым мотором и вариатором, так и вариант "последовательный гибрид" с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромеханической трансмиссией. В обоих случаях привод может быть либо передним, либо полным по выбору заказчика.

Цены на Buddy в Японии начинаются от 4,7 млн иен (3,4 млн рублей), заявки принимают с 26 ноября, отгрузка машин покупателям стартует с июня 2021-го. Автомобиль будет выпускаться мелкой серией: на 2021 год запланировано изготовление 50 единиц, на 2022-й - 150. Относительно обычного RAV4 такой кроссовер дороже примерно на 1,8 млн иен (1,3 млн рублей).