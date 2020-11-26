Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.11.2020 14:14
Рубрика: Легковые авто

Начались продажи Toyota RAV4 в ретромодификации

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Mitsuoka Motors Фото: Mitsuoka Motors
Фото: Mitsuoka Motors

В Японии стартовали продажи нового кроссовера Mitsuoka Buddy - это конвертированный под стиль ретро Toyota RAV4. Необычную переработку популярной модели разработала и производит компания Mitsuoka, специализирующаяся на экстравагантном тюнинге серийных автомобилей.

Фото: www.instagram.com/cars_secrets
Внешность новой Toyota Tundra рассекретили до премьеры

От исходного Toyota RAV4 новая Mitsuoka отличается оригинальным оперением и измененной задней частью кузова. Передние крылья, капот, бампер своими формами и обилием хрома отсылают к классическому американскому внедорожнику Chevrolet K5 Blazer 1970-80-х годов.

Блок-фары от RAV4 заменены на универсальные "прямоугольники". Сзади стиль изменен оригинальным бампером с хромированной накладкой, а также интегрированными через переходник вертикальным фонарями от Cadillac. Довершают ретроэкстерьер хромированные колпаки колес.

Поскольку все свои конверсии Mitsuoka выпускает небольшими тиражами, оригинальные внешние панели для них она производит недорогим способом - из пластика.

В качестве основы для Mitsuoka Buddy может быть использован как обычный RAV4 с 2,0-литровым бензиновым мотором и вариатором, так и вариант "последовательный гибрид" с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромеханической трансмиссией. В обоих случаях привод может быть либо передним, либо полным по выбору заказчика.

Цены на Buddy в Японии начинаются от 4,7 млн иен (3,4 млн рублей), заявки принимают с 26 ноября, отгрузка машин покупателям стартует с июня 2021-го. Автомобиль будет выпускаться мелкой серией: на 2021 год запланировано изготовление 50 единиц, на 2022-й - 150. Относительно обычного RAV4 такой кроссовер дороже примерно на 1,8 млн иен (1,3 млн рублей).

Фото: Mitsuoka Motors
#Toyota