Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 375-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 3 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 187-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3856) изменение, заменив слова "2020 года" словами "2022 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин