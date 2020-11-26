Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D

Нехватка витамина D - явление распространенное, которое, помимо прочего, связано с развитием опасного заболевания. Речь о размягчении костей - остеомаляции, когда из-за недостаточной минерализации снижается прочность костной ткани, передает Express со ссылкой на медиков из Великобритании.

Отмечается, что при дефиците витамина D человек часто ощущает ноющую боль, особенно при надавливании на кости, в районе поясницы, таза, ребер. Дискомфорт усиливается в ночное время.

Ранее специалисты предупредили, что недостаток витамина D может провоцировать боли в мышцах без физических нагрузок, депрессию, постоянное чувство усталости. Также человек часто болеет - подвержен простуде, гриппу и другим инфекциям.

Получить витамин можно, включив в рацион куриные яйца, сыр, жирную рыбу, в том числе, селедку (не рекомендуется есть часто из-за большого количества соли), печень трески или минтая.

Перед приемом витаминов и других препаратов необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.