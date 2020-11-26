Названы заболевшие коронавирусом члены сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России подтвердил информацию о заболевании коронавирусом в сборной.

В среду стало известно о положительных тестах на COVID-19 в расположении сборной России по биатлону, которая находится в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону.

"Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды - Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина", - сообщает сайт СБР.

В соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах.

В среду прошло заседание медицинской комиссии IBU, на котором российская сторона предоставила всю необходимую информацию. Судьба участия команды в финском этапе зависит от решения медицинских властей этой страны.

Сборная России должна пройти еще один тест 27 ноября.