Nissan обновил рамный внедорожник на базе пикапа Navara

Nissan представил новый среднеразмерный рамный внедорожник под возрожденным именем X-Terra.

В действительности это не полностью новая модель, а модернизированная версия внедорожника Terra, построенного на платформе пикапа Navara D23. Terra производится с 2018 года в Китае и Таиланде, а продается в Поднебесной и Юго-Восточной Азии. X-Terra же - это модификация специально для рынков Ближнего Востока.

Снаружи X-Terra отличается от исходной версии автомобиля новым оперением и слегка измененной задней частью. Спереди - оригинальные панели крыльев, капота, другая решетка радиатора, фары и бампер. Фары выполнены полностью на светодиодах и имеют сложную конфигурацию. Решетка радиатора увеличена по площади - у нее горизонтальные ламели и хромированные края. Сзади новыми относительно Terra являются бампер и фонари. В салоне же главное отличие - увеличенный до 9 дюймов экран медиасистемы.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Машина вмещает до 7 человек, компоновка салона - трехрядная, по классической схеме 2+3+2. Для задних пассажиров предусмотрен откидной развлекательный дисплей диагональю 11 дюймов.

На Ближнем Востоке Nissan X-Terra планируют продавать с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 165 л.с. и крутящим моментом 241 Нм. Он сочетается с 7-ступенчатым гидромеханическим "автоматом". Машина может быть моноприводной (с задними ведущими колесами) или полноприводной - с жестко подключаемой передней осью.

Отмечается, что новые детали с X-Terra со временем перекочуют затем на исходный Terra.

Выпуск X-Terra для Ближнего Востока ведется в Китае.

Напомним, что сам Nissan Navara D23 недавно пережил крупную модернизацию.