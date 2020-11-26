Один из лучших в России Android-смартфонов подешевел. Можно брать

Компания Xiaomi в рамках "Черной пятницы" снизила цены на один из двух лучших смартфонов на Android, продающихся в России - Poco X3 NFC. Теперь модель на 6/64 Гб можно купить за 17990 рублей, а на 6/128 Гб - за 19990 рублей.

Теперь сделать выбор между ним и realme 6 Pro стало еще сложнее - модели с хранилищем на 128 Гб стоят практически одинаково, а остальные характеристики смартфонов отличаются не так значительно. realme 6 Pro продается по цене от 19200 рублей безо всяких скидок.

Отличий между Poco X3 NFC и realme 6 Pro по большому счету всего два. У первого более емкий аккумулятор и экран с частотой обновления 120 Гц. Второй же имеет на два гигабайта больше оперативки, а камера поддерживает двукратный оптический зум и съемку "плавного" видео на частоте 60 кадров в секунду.

Остальные показатели у обоих девайсов на уровне: большие экраны FullHD+, модуль NFC, быстрая зарядка, Android 10, стандартные и широкоугольные камеры, поддержка двух SIM-карт и карт памяти, наличие портов "миниджек" и USB-C.