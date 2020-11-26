Опубликован шорт-лист Премии Рунета 2020

Объявлен шорт-лист Премии Рунета - главной награды российской интернет-отрасли, которая в этом году будет вручена уже в 17-й раз. В число финалистов в номинации "Культура, СМИ и Массовые коммуникации" вошла "Российская газета" - за вклад в развитие Рунета и цифровой экономики.

Полностью с шорт-листом можно ознакомиться здесь.

За вклад в развитие интернет-технологий в России соревнуются IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы различных направлений, СМИ, проекты, популяризирующие культурый и здоровый образ жизни. Онлайн-трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте Премии и на портале Культура.рф.

"Российская газета" является постоянным информационным партнером мероприятий, направленных на развитие Рунета, цифровой экономики, Digital, образовательной и культурной сферы. Среди них: Digital диктант, Российский интернет форум, Неделя Российского Интернета, Премия Рунета, интернет-кинофестивали. В 2020 году, когда новая коронавирусная инфекция COVID-19 вывела многие направления работы в онлайн, "РГ" активно развивала и поддерживала онлайн-мероприятия. За время пандемии на digital-площадке медиацентра "РГ" было проведено более 70 мероприятий на самые актуальные темы, включая интервью с ведущими врачами России, презентации книг, освещались вопросы туристического направления, автострахования, пенсионных начислений.

Первый этап голосования Премии Рунета проходил с 20 по 25 ноября. Далее к выбору приступает Экспертный Совет, в состав которого входят отраслевые, общественные, государственные аналитики. Именно они назовут трех равноправных лауреатов в каждой номинации. Они будут объявлены на церемонии вручения награды 3 декабря.

Помимо основного номинационного блока Конкурса "Премия Рунета", в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, состоится и Народное голосование, где победителей выберут сами интернет-пользователи. Проголосовать можно здесь.

Основные правила голосования:

•Голосовать за выбранную персону можно ежедневно.

•Кандидат может призывать голосовать свою аудиторию на персональных страницах в соцсетях.

•Голосовать можно один раз в день с одного IP-адреса.

•Запрещаются всевозможные накрутки голосов, оскорбление и травля других конкурсантов.

•По условиям конкурса при обнаружении нарушений голосования конкурсант дисквалифицируется.

Кроме того, в рамках Премии Рунета пройдет премия "Цифровой юрист 2020", в которой будут отмечены юристы, внесшие значительный вклад в развитие цифрового и информационного права в России.

Напомним, премия Рунета - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Организатор "Премии Рунета" - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Финансовую поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).