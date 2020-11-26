Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 381-Ф3 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Статья 1

Пункт 7 части третьей статьи 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 49, ст. 6928; 2017, N 50, ст. 7563; 2019, N 29, ст. 3851) дополнить словами "и подпунктом 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Статья 2

Внести в пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2020, N 29, ст. 4510) следующие изменения:

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;";

2) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;";

3) в подпункте 4 слова "детей в возрасте до 16 лет" заменить словами "детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет".

Президент Российской Федерации В. Путин