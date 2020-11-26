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26.11.2020 14:07
Рубрика: Экономика

Проблема нехватки лекарств в аптеках полностью решится в декабре

Текст: Светлана Ментюкова
Проблема нехватки лекарств в аптеках будет полностью решена к середине декабря. К этому времени производители лекарств смогут полностью удовлетворить повышенный спрос на препараты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Я думаю, что до середины декабря", - сказал он, отвечая на вопрос о решении проблемы нехватки лекарств в аптеках.

По словам главы Минпромторга, ведомство уже фиксирует подтверждающие это цифры со стороны производителей, дистрибьюторов и аптек в рамках системы маркировки.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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"Невзирая на сохранение повышенного спроса, мы видим уже пополнение объемов как в производстве, дистрибьюторском звене, так и в аптеках. Нужно чуть-чуть еще времени для того, чтобы насытить этот спрос", - добавил Мантуров.

Он также отметил, что несмотря на перевод системы маркировки в уведомительный режим на фоне сбоев в октябре, в целом система функционирует и нарастила обороты из-за повышенного спроса на лекарства.

"Я уверен, что промежуток времени до февраля, а потом с февраля по июль достаточен для того, чтобы система была полностью адаптирована для работы всех звеньев цепочки", - считает глава Минпромторга. Он подчеркнул, что основной сегмент лекарств против коронавируса производится в России, из-за рубежа ввозится лишь несколько наименований препаратов из рекомендованного Минздравом списка.

Согласно данным, озвученным Денисом Мантуровым, российские предприятия за последнюю неделю увеличили выпуск противовирусных препаратов "Фавипиравир", "Авифавир", "Коронавир" более чем в два раза - до 300 тысяч упаковок в неделю, антибиотиков - азитромицин, моксифлоксацин, левофлоксацин - на 60-70%.

"При введении в гражданский оборот лекарственные средства проходят определенные процедуры контроля. Ты произвел - должен пройти контроль качества и после этого, после карантина, они выходят непосредственно в сеть продаж. На это тоже требуется определенное время - от недели до двух недель", - уточнил Мантуров.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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