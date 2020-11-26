Проблема нехватки лекарств в аптеках полностью решится в декабре

"Я думаю, что до середины декабря", - сказал он, отвечая на вопрос о решении проблемы нехватки лекарств в аптеках.

По словам главы Минпромторга, ведомство уже фиксирует подтверждающие это цифры со стороны производителей, дистрибьюторов и аптек в рамках системы маркировки.

"Невзирая на сохранение повышенного спроса, мы видим уже пополнение объемов как в производстве, дистрибьюторском звене, так и в аптеках. Нужно чуть-чуть еще времени для того, чтобы насытить этот спрос", - добавил Мантуров.

Он также отметил, что несмотря на перевод системы маркировки в уведомительный режим на фоне сбоев в октябре, в целом система функционирует и нарастила обороты из-за повышенного спроса на лекарства.

"Я уверен, что промежуток времени до февраля, а потом с февраля по июль достаточен для того, чтобы система была полностью адаптирована для работы всех звеньев цепочки", - считает глава Минпромторга. Он подчеркнул, что основной сегмент лекарств против коронавируса производится в России, из-за рубежа ввозится лишь несколько наименований препаратов из рекомендованного Минздравом списка.

Согласно данным, озвученным Денисом Мантуровым, российские предприятия за последнюю неделю увеличили выпуск противовирусных препаратов "Фавипиравир", "Авифавир", "Коронавир" более чем в два раза - до 300 тысяч упаковок в неделю, антибиотиков - азитромицин, моксифлоксацин, левофлоксацин - на 60-70%.

"При введении в гражданский оборот лекарственные средства проходят определенные процедуры контроля. Ты произвел - должен пройти контроль качества и после этого, после карантина, они выходят непосредственно в сеть продаж. На это тоже требуется определенное время - от недели до двух недель", - уточнил Мантуров.