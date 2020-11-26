Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской военной "угрозе".

"Вести диалог о разоружении с Россией "с позиции силы", как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают. "Диалог с позиции силы" - это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией", - цитирует Пушкова РИА Новости.

Напомним, Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией "с позиции силы" из-за более "явственной" военной угрозы после модернизации российских вооружений.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отметил, что восстановление уважительного диалога между Россией и Германией отвечает интересам Европы. "Исходим из того, что период напряженности в наших двусторонних отношениях может и должен быть преодолен", - сказал министр.

По словам главы МИД РФ, в мире есть большое число вызовов - как то терроризм, пандемия коронавируса, распространение оружия массового поражения - с которыми справиться можно только совместными усилиями.