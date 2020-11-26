К посольству Аргентины в Москве принесли цветы в память о Марадоне

К посольству Аргентины в Москве принесли цветы и мяч в память о чемпионе мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоне. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

На опубликованных фотографиях изображен мяч, на котором фанаты написали: "Диего, спасибо!" и "МГУ, физфак, 95". На другом изображении видно, что у ворот посольства лежат красные гвоздики, а на воротах висит записка со словами на испанском: "Спасибо, Диего".

Напомним, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.