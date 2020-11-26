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26.11.2020 12:32
Рубрика: Спорт

К посольству Аргентины в Москве принесли цветы в память о Марадоне

Текст: Диана Ковалева
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К посольству Аргентины в Москве принесли цветы и мяч в память о чемпионе мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоне. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

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На опубликованных фотографиях изображен мяч, на котором фанаты написали: "Диего, спасибо!" и "МГУ, физфак, 95". На другом изображении видно, что у ворот посольства лежат красные гвоздики, а на воротах висит записка со словами на испанском: "Спасибо, Диего".

Напомним, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Общество Утраты Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Умер Диего Марадона

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