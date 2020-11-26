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26.11.2020 16:08
Рубрика: Происшествия

СК просит арестовать четверых руководителей центра "Свидетелей Иеговы"

Текст: Наталья Козлова
Сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит просьбу Следственного комитета о заключении под стражу четверых сторонников управленческого центра "Свидетели Иеговы", запрещенного в РФ.

СК просит арест для задержанных Комарова В.В., Чернышева Ю.Е., Шаталова С.Г., Чайковского С.Г. Всем предъявлено обвинение по ст. 282.2 УК РФ - "Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"

Поскольку организация в нашей стране запрещена, всем грозит штраф до 800 тысяч рублей или срок до 10 лет. Но задержанные вины не признают.

Корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что дело возбуждено из-за возобновления работы центра "Свидетелей Иеговы" в России.

Всего обыски прошли более чем в 20 регионах. По данным следствия, работа организации возобновилась в Москве с июня 2019 года, конспиративные собрания проходили в квартире на Челюскинской улице.

Уточним, три года назад в 2017 году Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр "Свидетелей Иеговы". Всего же под запрет попало около 400 местных общин.

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СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"