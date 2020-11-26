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26.11.2020 17:52
Рубрика: Происшествия

В Твери терапевт продавал схему лечения COVID-19 в соцсети

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери прокуратура начала проверку по факту оказании врачом городской больницы платных услуг по лечению от коронавируса.

Врач-терапевт, заведующая приемным отделением одной из городских больниц, разместила в соцсети информацию о продаже чек-листа, то есть последовательности действий, для лечения коронавируса. Доктор и ранее давала медицинские советы своим подписчикам, однако пост о продаже "советов" за 950 рублей вызвал неоднозначную реакцию.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Позднее врач убрала скандальную информацию и объяснила свои действия тем, что создала чек-лист исключительно из благих намерений: чтобы снизить темпы роста больных и призвать людей заботиться о своем здоровье. Она призналась, что удивлена такой реакцией людей, и считает, что любой востребованный труд должен быть оценен.

"Согласно статье 34 Конституции РФ я имею право заниматься предпринимательской деятельностью, я зарегистрирована как самозанятая и плачу все налоги со своей деятельности вне рабочего времени. Имею все необходимые для этого документы. Не понимаю, где хейтеры тут увидели преступление?" - написала она в своем блоге.

Минздрав Тверской области в своем комментарии, однако, заметил, что по федеральному Закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская помощь больным с коронавирусной инфекцией может оказываться только медицинскими организациями, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, на основании лицензии.

- Полномочия по оформлению лицензий на осуществление медицинской деятельности осуществляет минздрав Тверской области. Врачу, о котором идет речь, такая лицензия не выдавалась, - пояснили в тверском минздраве.

Там же уточнили, что по факту оказании платных услуг по лечению коронавирусной инфекции прокуратура Московского района Твери проводит проверку.

К слову, врач-терапевт, попытавшаяся продать чек-лист собственного производства для лечения COVID-19, имеет высшую квалификационную категорию.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь Пандемия коронавируса COVID-19

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