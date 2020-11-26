На Сахалине объявлен сбор крови для раненного ножом мальчика

В Южно-Сахалинске ищут доноров крови для восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от своего одноклассника. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожан с любой группой крови и резус-фактором ждут на станции переливания крови, расположенной на проспекте Мира, 430, с 8 до 10.30 утра ежедневно. Процедуру выполняют натощак. Справки по телефону 8 (4242) 75-36-39.

Напомним, что трагедия произошла в квартире пострадавшего - дети поссорились из-за игры в планшете, и гость четыре раза ударил приятеля ножом в грудь. Мальчик был госпитализирован в детскую областную больницу, где ему сделали операцию.

Позже врачи сообщили, что состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.