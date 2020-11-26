Прокуратура Владивостока проверит энергокомпании после массовых аварий

Новости

Путин прибыл в Нижегородскую область 16:58
В Аргентине на церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки 16:54
На Урале завершили расследование убийства девушки из-за Audi 16:45
Хуснуллин: В 5 регионах проблема обманутых дольщиков решена 16:35
Российский сериал "Беспринципные" продлили сразу на два сезона 16:25
На матчах РПЛ и ФНЛ почтят память Диего Марадоны 16:20
В Подмосковье совершено покушение на девятилетнего ребенка 16:10
Ученые нашли способ выявлять клещевой энцефалит в домашних условиях 16:04
Коронавирус обнаружен в сборных Франции и Румынии по биатлону 15:58
Количество пожаров в столице снизилось на 22% 15:57
В Москве 26 ноября может выпасть до двух сантиметров снега 15:44
Сериал "Беспринципные" продлили еще на два сезона 15:40
В Минске высоко оценили коллегиальный диалог МИДов Союзного государства 15:34
Новый клип Моргенштерна и Крида набрал более 6 млн просмотров 15:16
Мантуров прокомментировал открытие нового фармпроизводства в Братске 14:50
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей 14:50
В Кремле дали оценку призывам сделать "шаг назад" по Донбассу 14:42
Лавров: РФ внесла в стоп-лист самых активных сторонников санкций из ЕС 14:35
Появился тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с капитаном Джеком 14:29
Песков: В последние годы действия Вашингтона стали менее предсказуемы 14:28
Лавров: Запад использует методы "цветных революций" в Беларуси 14:21
Закупка лекарств для льготников станет еще прозрачней 14:17
Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса 14:08
Трамп отменит ограничения на поездки в США 14:08
Появились подробности о сюжете продолжения "Джокера" 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 16:16
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Владивостока проверит энергокомпании после массовых аварий

Текст: Артем Красиков

Прокуратура Владивостока проверит работу распределительных, сетевых и ресурсоснабжающих организаций из-за массовых отключений света во время прошедшего циклона.

Фото: РИА Новости
На ликвидацию последствий ЧС в Приморье потребуется более 1,5 млрд рублей

Из-за ледяного дождя, снега и сильного ветра в столице Приморья и других населенных пунктах без электричества оказались около 170 тысяч человек. Из-за обрушения столбов и опор линий электропередач многие объекты были моментально выведены из строя.

"В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки, многие из них до настоящего времени находятся без электричества и тепла", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Надзорное ведомство проверит организацию схемы энергоснабжения городского округа, расчет рисков возникновения аварийных ситуаций, имеющийся запас прочности и мощности, материальных ресурсов, наличие резервных источников на случай возникновения аварийных ситуаций.

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правого характера.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Принят закон о заморозке накопительной части пенсии
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада
Госдума отклонила проект о выходном дне 31 декабря
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"