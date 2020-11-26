Прокуратура Владивостока проверит энергокомпании после массовых аварий

Прокуратура Владивостока проверит работу распределительных, сетевых и ресурсоснабжающих организаций из-за массовых отключений света во время прошедшего циклона.

Из-за ледяного дождя, снега и сильного ветра в столице Приморья и других населенных пунктах без электричества оказались около 170 тысяч человек. Из-за обрушения столбов и опор линий электропередач многие объекты были моментально выведены из строя.

"В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки, многие из них до настоящего времени находятся без электричества и тепла", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Надзорное ведомство проверит организацию схемы энергоснабжения городского округа, расчет рисков возникновения аварийных ситуаций, имеющийся запас прочности и мощности, материальных ресурсов, наличие резервных источников на случай возникновения аварийных ситуаций.

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правого характера.