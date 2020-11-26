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26.11.2020 13:51
Рубрика: Происшествия

Суд отменил оправдательный приговор экс-главе саратовского МЧС

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове Первый кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по региону генерал-майору Игорю Качеву.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Экс-руководитель ГУ МЧС обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следствия, генерал заставил подчиненных подписать акты выполненных работ по ремонту противопожарной техники, зная, что они проведены не полностью. В результате государству был причинен ущерб в 6,2 миллиона рублей.

Волжский районный суд Саратова согласился с тем, что ремонт был проведен не полностью, не все детали на машинах заменили. Тем не менее, судья не увидел причинно-следственной связи между указанием Качева подписать акты выполненных работ до их завершения и тем, что впоследствии эти работы не сделали. Свое решение судья мотивировал тем, что сотрудники МЧС, принимавшие машины, не заметили недоделок и в течение гарантийного срока на некачественный ремонт не жаловались.

Апелляционная инстанция в Саратовском областном суде заняла такую же позицию.

- На эти судебные решения прокуратурой области принесено кассационное представление. Должностное лицо было реабилитировано при отсутствии оснований для этого и с нарушением требований уголовно-процессуального закона, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В четверг судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда отменила предшествующие решения по этому делу и направило его на новое рассмотрение.

Как отметили в областной прокуратуре, вышестоящая судебная инстанция признала, что "при рассмотрении дела … допущены нарушения закона, искажающие саму суть правосудия".

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