Как в Алтайском крае решают проблему мусора в сельской местности

В крае уже есть несколько случаев отказа регоператоров и субподрядчиков от обслуживания сел. Но есть и примеры оптимизации работы в сельской местности, позволяющие компаниям-перевозчикам наладить вывоз ТКО в соответствии с СанПиНом и при этом сократить свои издержки. Так, в Первомайском районе субподрядчик в начале октября отказался обслуживать пять сельсоветов, мотивируя это тем, что здесь скапливается много мусора, а вывоз сверх норматива ему не оплачивают.

- Мы пытались выстроить оптимальный график для этой компании, но не получилось, - сообщила глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина. - Жители стали жаловаться, что баки переполнены, мусор копится вокруг контейнеров, и его не убирают.

Напомним: нынешней весной, как раз после массовых жалоб жителей нескольких сел Троицкого района, Госинспекция стала настаивать на ежедневном вывозе мусора, хотя в соглашениях с регоператорами и в тарифах заложена периодичность раз в неделю. Именно тогда и выяснилось, что теперь в СанПиНе для всех населенных пунктов, даже самых маленьких, установлено единое требование по сбору и вывозу ТКО - ежедневно в теплое время года и раз в три дня - в холодное (от пяти градусов тепла и ниже). Поэтому после отказа подрядчика обслуживать несколько сел Первомайского района региональный оператор Барнаульской зоны "Эко-Комплекс" сам организовал вывоз мусора из этих населенных пунктов.

- Основная проблема сел, расположенных недалеко от Барнаула, в том, что многие здесь не прописаны, но при этом живут и пользуются услугой вывоза бытовых отходов бесплатно, - пояснил замдиректора компании-регоператора Никита Бобров. - Поэтому перевозчик и жаловался, что мусора намного больше норматива. Мы изменили места размещения контейнеров, там, где особенно много отходов, установили большие бункеры и увеличили периодичность вывоза. Это позволило навести порядок.

По словам Елены Кудашкиной, теперь мусоровоз приезжает в Санниково и Фирсово не раз в неделю, как раньше, а два, что соответствует "зимним" санитарным нормам. На средства, выделенные из регионального бюджета, районные власти закупили для сел дополнительные контейнеры и бункеры. Еще несколько бункеров регоператор предоставил в безвозмездное пользование. Сегодня только в этих двух селах установлено 99 контейнеров и 14 бункеров. В сельсовете говорят, что этого вполне достаточно: баки не переполняются, на площадках стало чисто, жители не жалуются.

- В прошлом году из средств краевого бюджета муниципалитетам выделено на эти цели восемьдесят миллионов рублей, - напомнил начальник отдела в области обращения с ТКО регионального минстроя Александр Козлов. - Первомайский район тогда получил более шести миллионов рублей, и власти приобрели пятьдесят бункеров и более тысячи контейнеров. В этом году еще 2,2 миллиона рублей краевых средств направлено на закупку баков.

Но проблему неучтенного мусора только установкой дополнительных контейнеров не решить. Регоператору вместе с представителями сельсоветов приходится проводить рейды, чтобы установить, сколько действительно людей проживает в селах. В Санниково и Фирсово, например, официально прописано пять тысяч человек, а на самом деле, по оценке сельсовета, здесь живет около семи тысяч.

- Мы беседуем с людьми, убеждаем их подавать сведения о реальном количестве проживающих, - подчеркивает Елена Кудашкина. - А иначе все вокруг будет просто завалено мусором. Ведь нормативы накопления отходов рассчитывают по числу жителей, и регоператор не обязан бесплатно возить мусор сверх нормы.

Некоторые незарегистрированные жильцы это понимают и заключают договоры на вывоз мусора. Но есть и те, кто отказывается - тогда регоператору приходится запрашивать в Росре-естре информацию о владельцах домов, чтобы хотя бы им выставить счета на оплату услуги. В "Эко-Комлексе" полагают, что решить проблему могло бы создание в таких пригородных поселках товариществ собственников жилья для оплаты вывоза мусора по фактическому объему, а не по нормативу.

Между тем

По данным министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, сегодня услугой вывоза ТКО в регионе охвачено 543 населенных пункта, где проживают более 1,9 миллиона человек, или 83 процента населения Алтайского края. При этом до конца 2020 года необходимо увеличить охват до 90 процентов. "Регоператоры в ближайшее время должны начать работу еще в ряде населенных пунктов. В некоторых селах уже закупили контейнеры, а там, где их нет, будут пока собирать бестарным способом - пакеты у дома. Хотя такой способ не предусмотрен в законе, это временная мера, которая помогает на первом этапе организовать вывоз мусора", - отметили в минстрое.