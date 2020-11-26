Мантуров прокомментировал открытие нового фармпроизводства в Братске

На открытой сегодня новой очереди завода компании "Фармсинтез" в Братске будут производиться 36 международных непатентованный наименований (МНН) фармсубстанций из перечня стратегически значимых лекарственных средств, в том числе для лекарств от COVID-19 и его профилактики.

В ближайшей перспективе планируется расширение номенклатуры до 40 МНН. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Запуск новой очереди в Братске способствует развитию импортозамещения, он позволит увеличить долю российского сырья в отечественных лекарствах до 50%", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Он уточнил, что на заводе в Братске производятся и фармсубстанции по "противоковидной" номенклатуре лекарств: МНН ремдесивир и фавипиравир. "Накопленные технологические компетенции позволили оперативно освоить производство и антиковидной номенклатуры. В первом квартале 2021 года компания планирует из 1,5 тонн фармсубстанций фавипиравира произвести около 250 тысяч упаковок готового препарата. В течение 2021 года готовы выпускать согласно производственным мощностям свыше 10 тонн фармсубстанций, что эквивалентно более 1 млн упаковок. Реальный объем выпуска будет зависеть от потребностей рынка. Мы ожидаем, что буквально до конца недели будет получено регистрационное удостоверение на фавипиравир - это даст прирост на 100 тысяч упаковок к текущему объему производства в РФ, с учетом этого в декабре оно составит порядка 600 тысяч упаковок", - подчеркнул министр.

Как сообщается, в 2021 году помимо фавипиравира на "Фармасинтезе" планируется производство субстанций для антибиотиков, использующихся при терапии COVID-19: линезолида (2 тонны), левофлоксацина (5 тонн) и моксифлоксацина (2 тонны). Кроме того, со следующего года на предприятии начнут выпускать фармсубстанции для производства лекарств против онкологических заболеваний.

"После запуска следующей очереди завода - цеха по производству фармсубстанций для онкологических лекарственных препаратов - мы сможем существенно сократить зависимость от импорта и в этом сегменте", - заявил Денис Мантуров.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня, 26 ноября, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового, современного цеха по производству субстанций для лекарственных препаратов в Братске Иркутской области.