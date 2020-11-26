Руководителю Федеральной антимонопольной службы направлено обращение с предложением отменить решение ФАС, касающееся сорокапроцентного роста единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей Новосибирской области. Инициатором выступил спикер регионального парламента Андрей Шимкив, его поддержали депутатский корпус и представители общественности.

Как писала "РГ" ("Мусор не по карману", N255 от 12.11.2020), регоператор в сфере обращения с ТКО - компания "Экология-Новосибирск" - обратился в ФАС с предложением повысить тариф. Антимонопольная служба поддержала эту инициативу и обязала департамент по тарифам Новосибирской области издать соответствующий приказ. Согласно документу, предельный тариф на услуги ООО "Экология-Новосибирск" с 1 ноября по 31 декабря 2020 года утвержден в размере 420,29 рубля за кубический метр отходов. Прежде он составлял 301,92 рубля. От этого показателя рассчитывается ежемесячная плата за вывоз мусора с одного жителя Новосибирской области. Таким образом, она увеличилась с 59,8 рубля до 83 рублей.

По мнению депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, решение принято с нарушением антимонопольного законодательства и превышением полномочий.

"Экология-Новосибирск" входит в группу компаний "ВИС", которая через дочернюю "Сибирскую концессионную компанию" участвует в проекте строительства четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Как сообщил на заседании комитета областного заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, в следующем году из средств бюджета Новосибирской области на реализацию проекта запланировано направить 1,061 миллиарда рублей. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив заявил, что не допустит выделения средств, пока не будет улажен "тарифный" конфликт.

- Если мы не примем решения по тарифам, то этой строчки в бюджете не будет, - пообещал председатель заксобрания. - Это одна компания. Мы из бюджета даем ей миллиарды, а она обирает наше население.

Андрей Шимкив напомнил, что, согласно докладу заместителя генерального директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина, индексация тарифа на перевозку мусора на федеральном уровне ожидается с июля следующего года - на четыре процента. При этом в половине регионов страны тарифы на вывоз ТКО вообще не изменялись с момента их принятия.

Генеральный директор группы "ВИС" Кирилл Гапеев, в свою очередь, утверждает, что департамент по тарифам Новосибирской области всего лишь исправил техническую ошибку, допущенную при расчете предельного показателя на 2020 год. По его словам, не были учтены некоторые факторы, влияющие на фонд заработной платы водителей и грузчиков мусоровозов (сменный график работы, ежегодный оплачиваемый отпуск, необходимость подмены в случае невыхода на работу по уважительной причине). Поэтому прежний тариф для компании "Экология-Новосибирск" был убыточным и не позволял поддерживать даже минимальный уровень рентабельности.

- Недополученные средства - это не прибыль регионального оператора по обращению с ТКО, а недофинансирование текущей операционной деятельности, в том числе оплаты услуг перевозчиков, - пояснил Кирилл Гапеев.

Генеральный директор компании "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова, выступая перед депутатами, также жаловалась на постоянное недофинансирование из-за критически низкого тарифа. Например, предусмотренных на 2020 год средств хватит на приобретение 2,3 тысячи контейнеров, хотя их необходимо 58,5 тысячи. В итоге в муниципальных образованиях не оборудуют контейнерные площадки, что затрудняет вывоз мусора.

Еще одна проблема, с которой столкнулся регоператор, - собственники торговых точек отказываются платить за сбор и вывоз ТКО и просто оставляют мусор в мешках на обочинах дорог, что подтверждают совместные с администрациями районов рейды. Выявлено 29 недобросовестных юрлиц, из них 24 отказались заключать договоры на вывоз отходов.

Депутаты обратили внимание регоператора на то, что в области до сих пор не решена проблема несанкционированных свалок. Лариса Анисимова сообщила, что если в 2019-м в регионе было выявлено более девяноста несанкционированных свалок, то в этом году - 74, из них почти половину ликвидировали. При этом, по ее словам, свалки, которые появились до 1 января 2019 года, регоператор убирать вообще не обязан.

Между тем у заместителя председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко в распоряжении оказались совсем иные данные. Он утверждает, что в регионе в действительности насчитывается 823 нелегальные свалки, и ни одной из этого списка не убрано.

Вадим Агеннко также напомнил, что правилами вывоз ТКО предусмотрен один раз в день летом и раз в два дня - зимой. Несмотря на это, регоператор в сельской местности по согласованию с главами районов вывозит мусор раз в неделю или два раза в месяц.

- Правила игры должны быть публичными и понятными для всех участников процесса, чтобы жители понимали, за что они платят. В целом "мусорной" реформе не хватает прозрачности. Будто специально кубик Рубика перемешали, чтобы никто не догадался, как его собрать, - резюмировал председатель профильного комитета заксобрания Александр Морозов.

Тем временем

Почти 300 миллионов рублей составляет долг регоператора перед двумя крупными перевозчиками, которые с 1 ноября 2020 года расторгли договор на вывоз мусора с ООО "Экология-Новосибирск". На их долю приходилось свыше шестидесяти процентов общего объема вывоза ТКО в Новосибирской области. По условиям контракта, до выбора новой подрядной организации эти перевозчики продолжают оказывать услугу. Они же, в свою очередь, накапливают долги перед субподрядчиками - по оценкам специалистов, сумма приблизилась к 130 миллионам рублей.