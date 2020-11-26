Прокуратура раскритиковала условия продажи акций барнаульского аэропорта

Крупномасштабная модернизация барнаульского аэропорта, заявленная в начале нынешнего года на заседании правительства Алтайского края, может застопориться.

Губернатор и председатель краевого кабинета министров Виктор Томенко получил письмо из Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по поводу возможных нарушений антимонопольных и иных норм федерального законодательства при продаже акций АО "Авиапредприятие "Алтай".

Напомним: ООО "Новапорт Холдинг" сделало предложение об инвестировании 2,8 миллиарда рублей в проведение комплексной реконструкции аэровокзального комплекса Барнаула, и об этом стало известно в феврале текущего года ("Пакетное предложение", "РГ" № 42 от 27.02.2020). Проект предусматривал не только реконструкцию старого аэровокзала, но и строительство нового здания площадью 8,5 тысячи квадратных метров, а также значительное расширение и благоустройство привокзальной площади. Взамен "Новапорт Холдинг", владеющий пока 48 процентами акций, получал бы контрольный пакет. Механизм прост: выпуск дополнительного количества акций и продажа их холдингу по рыночной стоимости. В результате доля Алтайского края в уставном капитале авиапредприятия снизилась бы с 52 до 25 процентов минус 1 акция (блокирующий пакет), а доля "Новапорта" выросла бы до 75 процентов минус 1 акция.

Вроде бы все в выигрыше, однако возникло два обстоятельства. Во-первых, сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры пришли к выводу, что правительством края "фактически рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путем продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов". Вдобавок, исходя из статьи 40 ФЗ-178 "О приватизации государственного и муниципального имущества", увеличение уставного капитала такого АО, как "Авиапредприятие Алтай", возможно только при условии сохранения государством или муниципальным образованием своей доли в размере не менее чем в пятьдесят процентов голосов плюс одна голосующая акция.

- Таким образом, размещение дополнительных акций АО "Авиапредприятие Алтай" по рыночной стоимости, которое повлечет снижение доли Алтайского края в уставном капитале предприятия с 52 до 25 процентов плюс одна акция, будет противоречить требованиям ФЗ-178, - сделал вывод и. о. транспортного прокурора, государственный советник юстиции 3-го класса Илья Сухоносов. - Кроме того, заключение правительством края инвестиционного и акционерного соглашений с ООО "Новапорт Холдинг", предусматривающих фактическую продажу активов авиапредприятия единственному покупателю без проведения публичных торгов, приведет к нарушению законодательства о защите конкуренции.

По мнению сотрудников прокуратуры, в данной ситуации наиболее целесообразным было заключение между правительством края и "Новапорт Холдингом" концессионного соглашения, которое бы позволило не только законно привлечь в регион инвестиции, сохранив имущество в собственности субъекта РФ, но и повысить качество услуг для авиапассажиров.

После этого письма возникает по меньшей мере два вопроса. По каким причинам юридические службы краевых правительства и законодательного собрания (депутаты одобрили сделку) не увидели законодательных подводных камней при подготовке соглашений с "Новапортом"? И будет ли интересен "Новапорту" вариант концессионного соглашения?

Другой существенный момент. Если в начале века воздушные порты азиатской части страны не выглядели особо привлекательными активами, то с поворотом политики России на Восток ситуация резко изменилась. Алтайский край стал рассматриваться как логистический узел между регионами европейской части России, Сибирью, странами Центральной Азии и Китаем. А барнаульский аэропорт превратился в лакомый кусок не только для "Новапорт Холдинг", но и для ряда других финансово-промышленных групп. Лет двадцать назад сделка по продаже контрольного пакета акций барнаульского авиапредприятия, вполне вероятно, прошла бы спокойно. Сейчас же она попала под пристальное внимание - в том числе правоохранительных органов.

На то, что с предстоящей куплей-продажей акций могут возникнуть проблемы, указывало иностранное происхождение части капиталов "Новапорта". Эксперты обратили внимание на то, что холдинг на паритетных началах принадлежит международной инвестгруппе бизнесмена Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital (эта транснациональная корпорация была зарегистрирована в оффшорной зоне Бермудских островов в начале 2000-х). Не исключено, что интерес "Новапорта" к барнаульскому аэропорту (и не только) может быть связан с попытками западных транснациональных корпораций закрепиться на Евразийском пространстве в ряде перспективных сфер, в том числе и в логистике, подчеркивают аналитики.

После февральского заседания регионального правительства предполагалось, что оценка рыночной стоимости акций авиапредприятия будет закончена до июня этого года. Однако на запрос корреспондента "РГ" краевому министру транспорта Александру Дементьеву об итогах этой работы 23 ноября пришел следующий ответ: "Процедура оценки рыночной стоимости пакета акций АО "Авиапредприятие "Алтай" на сегодняшний день находится в работе. Происходящие события, повлиявшие практически на все сферы, не обошли стороной и авиатранспортную отрасль, которая в этих условиях является также пострадавшей. В связи с чем потребовалось проведение дополнительных консультаций, насколько серьезно это может повлиять на конечный результат оценки".

Так или иначе, продажа акций откладывается на неопределенный срок.

Кстати

По данным регионального минтранса, с января по октябрь 2020 года в барнаульском аэропорту было обслужено 260 тысяч пассажиров (на 43 процента меньше, чем за тот же период 2019-го). Ожидаемый пассажиропоток по итогам года - порядка 350 тысяч человек (в 2019-м - 532 тысячи).