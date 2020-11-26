Транснефть - Западная Сибирь провела комплексное учебно-тренировочное занятие в Томской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на магистральном нефтепроводе в Томской области.

В условиях максимально приближенных к реальным персонал отработал действия при возникновении нештатной ситуации. Согласно сценарию, на линейной части нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск было зафиксировано падение давления. Диспетчер условно остановил транспортировку сырья. При осмотре патрульная группа обнаружила "выход" нефти из-за нарушения герметичности узла отбора давления. Специалисты локализовали условный разлив, собрали "нефть" во временные резервуары, провели очистку прилегающей территории. Эксперты лаборатории эколого-аналитического контроля при этом анализировали пробы атмосферного воздуха и почвы.

В ходе КУТЗ также были успешно отработаны действия по дополнительным вводным: возгорание автомобиля, наличие пострадавшего, повреждение метрологического и энергетического оборудования.

В мероприятии были задействованы работники центральной ремонтной службы Томского районного нефтепроводного управления (РНУ), линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) нефтеперекачивающих станций "Молчаново" и "Первомайка", службы главного механика и энергетика - всего 47 человек, использовалась специализированная техника.

Наблюдательная комиссия положительно оценила эффективность взаимодействия участников мероприятия, обеспеченность служб необходимыми инструментами и оборудованием для устранения последствий нештатных ситуаций, а также средствами индивидуальной защиты.

Справка

Комплексные учебно- тренировочное занятие проводятся согласно утвержденному графику в каждом РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь" один раз в год. Проведение КУТЗ предполагает отработку нескольких сценариев учения по различным направлениям, участие большого числа задействованных сил и средств, специальной техники.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"