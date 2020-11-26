В Омске самолет задержали из-за отказа пассажира убрать ручную кладь

В Омске задержали рейс в Москву из-за конфликтного пассажира, отказавшегося убирать ручную кладь.

Самолет авиакомпании "Сибирь" должен был вылететь из Омского аэропорта в Домодедово сегодня вечером. Однако при посадке один из пассажиров стал вести себя неадекватно. Он начал спорить с бортпроводниками и отказался убирать ручную кладь от аварийного выхода. На уговоры и замечания пассажир не реагировал.

В результате экипаж лайнера принял решение вызвать на борт транспортную полицию. Авиадебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть.

- Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 44-летнего жителя Москвы, который не выполнял неоднократные требования кабинного экипажа и командира воздушного судна убрать свою ручную кладь от двери аварийного выхода, - сообщила "РГ" руководитель отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. - В сложившихся обстоятельствах командир воздушного судна принял прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров.

Сотрудники транспортной полиции привлекли авиадебошира к административной ответственности.

В результате инцидента рейс был задержан на 53 минуты.