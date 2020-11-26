В регионах Сибири массово отменяют новогодние корпоративы

Сибирские компании вынуждены отказываться от традиционных праздничных вечеринок в ресторанах из-за пандемии. Региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом вводят новые ограничения на новогодние мероприятия.

В Омской области заведениям общественного питания запретили проведение банкетов, в Республике Алтай - все представления и концерты. В Томске из-за коронавируса отменили даже традиционный новогодний фейерверк на Новособорной площади. Рестораны и кафе вынуждены снимать брони и возвращать задатки.

- В настоящий момент практически каждая вторая компания все еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку на Новый год, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

В некоторых компаниях уже решили не рисковать и перенести новогодние вечеринки в формат онлайн. Чтобы не потерять доход и клиентов, в event-агентствах в срочном порядке начинают осваивать новые способы проведения дистанционных праздников.

- Корпоративы - это ведь не просто развлечение, а прежде всего командообразующее мероприятие, повышающее лояльность к компании и доверие к руководству, - отмечает представитель event-агентства Дмитрий Чепиков. - Поэтому одними поздравлениями в Zoom тут не обойдешься. Мы разрабатываем интеллектуально-развлекательное шоу с элементами квиза для крупного предприятия, имеющего филиалы во всех сибирских городах. Участвовать в нем будут около семидесяти сотрудников.

По словам event-менеджеров, традиционные сценарии праздников для виртуального мероприятия вообще не подходят. Надо искать новые варианты. Среди предлагаемых виртуальных развлечений - интеллектуальные битвы, совместные онлайн-игры, спектакли, квесты, викторины, корпоративное телевидение, мастер-классы и тимбилдинг.

А одно из новосибирских креативных бюро предлагает использовать для дистанционных корпоративов новую digital-платформу, позволяющую использовать все преимущества симбиоза прямой транс-ляции и Zoom. Участники мероприятия смогут не только наблюдать за тем, что происходит на виртуальной сцене, но и свободно перемещаться в цифровом пространстве, "пересаживаться" за другие столики и общаться между собой.

- Мы провели уже более десяти крупных онлайн-мероприятий и попытались использовать все возможности интернета для того, чтобы праздник в диджитал-формате получился максимально человечным, - пояснил корреспонденту "РГ" директор бюро Никита Гирин.

Рестораны и кейтеринговые агентства уже предлагают "банкеты на удаленке" с бесконтакт-ной доставкой.

Впрочем, сэкономить на переводе праздника в виртуальный формат вряд ли получится.

- Да, компании не придется тратиться на аренду зала. Но зато появятся другие расходы - на доставку праздничных ланч-боксов и подарков для сотрудников, - признает event-менеджер Ольга Васильева.

Однако если организовать мероприятие своими силами, затраты будут минимальными.

- У нас небольшая организация - всего семь человек, - говорит индивидуальная предпринимательница Виктория Борискина. - Поэтому мы решили просто "виртуально" ходить гости друг к другу. Каждый сотрудник познакомит нас со своими родными и домашними питомцами и исполнит какой-нибудь номер. А потом мы вместе споем "В лесу родилась елочка!" и поднимем бокалы с шампанским.

Эксперты рекрутинговых порталов советуют работодателям поддерживать корпоративный дух сотрудников в любом случае. Ведь, несмотря на то что год выдался непростым, необходимо подвести итоги, поставить новые цели, поздравить друг друга и сказать каждому слова благодарности.

Прямая речь

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

- В связи с приближением новогодних праздников и корпоративов мы приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры. Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно.

Работодатели должны исключить праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов. В том числе в помещениях организаций, общепита, туристических баз. Для предприятий общественного питания установлен запрет на работу караоке, танцевальных площадок, дискотек, проведение развлекательных мероприятий. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий.