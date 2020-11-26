"Автотор" планирует развернуть производство электромобилей

Конструкторско-технологический центр для разработки производства электромобиля создает холдинг "Автотор" в Калининградской области.

Этот центр будет создан на предприятии уже в начале 2021 года. Об этом заявил основатель компании Владимир Щербаков в Калининграде на открытии музея предприятия, где представлена история одного из ведущих автомобилестроительных заводов страны.

Кроме того, "Автотор" намерен освоить выпуск новых композитных материалов, создать производство топливных элементов для электромобиля, в том числе для экспорта.

- Мы также думаем о производстве автомобиля на водородном топливе, - заявил Владимир Щербаков. - Вот именно для этого создаем здесь мощную научно-исследовательскую и конструкторскую базу, чтобы с помощью наших партнеров создать здесь новое высокотехнологичное производство. Это очень серьезная задача, выход в цифровую экономику меняет все, и это, прежде всего, требует большого интеллектуального потенциала.

На автозаводе уже есть собственный инженерно-технический центр, в нем работают около ста человек. Сейчас готовятся новые специалисты совместно с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта.