Полицейские Вологды задержали двух подозреваемых в ограблении банка

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Вологде задержали двух подозреваемых в нападении на один из банков. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Об этом сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк. Ее слова цитирует пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 17 ноября в офис банка на улице Ленинградской ворвались двое мужчин в масках. Одну сотрудницу они связали, а вторую, под угрозой ножа, заставили открыть сейф с деньгами. Забрав наличные, подозреваемые скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий вологодским полицейским удалось установить их личности. Спецоперацию по задержанию провели одновременно в разных районах города. Часть похищенного изъяли. Один из фигурантов уже заключен под стражу, второй остался под домашним арестом.