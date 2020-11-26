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Рубрика: Происшествия

Полицейские Вологды задержали двух подозреваемых в ограблении банка

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: mvdmedia.ru Фото: mvdmedia.ru
Фото: mvdmedia.ru

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Вологде задержали двух подозреваемых в нападении на один из банков. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Фото: СК РФ/ РИА Новости
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Об этом сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк. Ее слова цитирует пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 17 ноября в офис банка на улице Ленинградской ворвались двое мужчин в масках. Одну сотрудницу они связали, а вторую, под угрозой ножа, заставили открыть сейф с деньгами. Забрав наличные, подозреваемые скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий вологодским полицейским удалось установить их личности. Спецоперацию по задержанию провели одновременно в разных районах города. Часть похищенного изъяли. Один из фигурантов уже заключен под стражу, второй остался под домашним арестом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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