На Кубани с сотрудников колонии взыскали за побои 4,5 млн рублей

В законную силу вступило решение суда, в соответствии с которым был удовлетворен регрессный иск прокуратуры о взыскании с бывших сотрудников Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю сумм, выплаченных воспитанникам за причиненный вред здоровью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Реонансная трагедия произошла ровно пять лет назад. Как уже рассказывала "РГ", в ночь с 24 на 25 ноября 2015 года семерых подростков доставили в Белореченскую колонию. Здесь их отправили в комнату дезинфекции. Однако когда они зашли в помещение, на ребят вдруг набросились несколько мужчин в масках и начали жестоко избивать. Как потом выяснилось, сотрудники колонии якобы получили информацию, что "новенькие" планируют устроить беспорядки в учреждении, поэтому решили заранее провести "воспитательное" мероприятие. Но после побоев один из заключенных не смог подняться, а затем умер в больнице. Врачи установили у него черепно-мозговую травму и переломы ребер. А еще четверо подростков получили травмы различной степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело, а затем состоялся суд, наказавший виновных. Полностью сменилось руководство детской колонии.

По информации прокуратуры Кубани, вступившим в законную силу решением суда были удовлетворены требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда вследствие смерти близкого родственника и причинения вреда здоровью на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Причем деньги выплачены за счет казны Российской Федерации

А так как действиями должностных лиц был причинен материальный вред государству, Белореченский межрайонный прокурор "предъявил регрессный иск к указанным лицам о взыскании выплаченных потерпевшим сумм".

Решением суда иск прокурора удовлетворен, и с бывших сотрудников федерального казенного учреждения "Белореченская воспитательная колония" УФСИН России по региону взыскана указанная сумма.

Ответчики обжаловали данный вердикт в вышестоящую инстанцию. Однако апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда согласилась с доводами прокурора о законности принятого судом первой инстанции решения, оставила апелляционную жалобу ответчиков без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Сообщается, что исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.