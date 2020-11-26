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26.11.2020 15:59
Рубрика: Происшествия

В Феодосии задержали подозреваемую в поджоге кафе

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники полиции задержали в Феодосии 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в поджоге кафе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
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По данным следствия, несколько лет назад она отдыхала с друзьями в кафе, где у нее тогда же возник конфликт с персоналом заведения из-за качества обслуживания. В результате недовольная сервисом компания покинула кафе. Через несколько лет находившаяся в нетрезвом состоянии женщина вспомнила о былом конфликте и подожгла зажигалкой шторы, что закрывали здание снаружи. При этом она полагала, что из-за сильного дождя пожар не нанесет значительного ущерба кафе. Отойдя от заведения, злоумышленница увидела небольшой огонь, который стремительно распространялся по шторам, вызвала такси, на котором и уехала домой.

- Только на следующий день мстительница узнала о серьезных последствиях учиненного ею пожара, - отметили в пресс-службе республиканского МВД.

Совершенное подозреваемой преступление запечатлела одна из камер видеонаблюдения, запись с которой приобщена к материалам следствия. Следственный отдел ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по признакам умышленного повреждения имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В Крыму грабители похитили деньги из банкомата

Как сообщалось, в ноябре в Феодосии на улице Генерала Горбачева огонь за считанные минуты уничтожил четыре кафе, магазин, детскую игровую комнату и сувенирный дворик. Десятки предпринимателей в одночасье лишились имущества и источника дохода. Вскоре в интернете появилась запись с камеры уличного видеонаблюдения с видом на улицу Горбачева. На ней видно, как за несколько минут до пожара к одному из кафе подходит женщина, которая наклоняется и что-то делает, а потом уходит. А через несколько секунд начинается пожар.

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