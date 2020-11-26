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26.11.2020 13:46
Рубрика: Происшествия

В Ростове вынесен приговор члену секты "Аум Синрике"

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Южном окружном военном суде вынесен приговор в отношении активного участника запрещенной в России секты "Аум Синрике". За участие в деятельности террористической организации ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

Фото: youtube.com
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Как сообщили в суде, следствием доказано, что еще в 1994 году подсудимый вступил в Москве в организацию "Аум Синрике" и вместе со своими единомышленниками из других городов лично поддерживал связь с ее японскими руководителями и даже выполнял функции переводчика. Он не только вовлекал в деятельность секты других людей и занимался пропагандой, но и собирал с адептов деньги, часть из которых передавал в Японию.

Занятия и семинары проводились в интернете, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, в Московской и Ленинградской областях, на территории Сербии, Черногории, Молдовы, Грузии, Турции, Марокко.

Очень активно доктрину запрещенной организации подсудимый пропагандировал в Волгоградской области, куда он выезжал неоднократно. Туда он привозил религиозную литературу, обучал практикам, а также забирал собранные денежные средства (около миллиона рублей). В Волгограде в 2017 году он и был задержан правоохранителями.

- В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным . Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в прокуратуре Ростовской области.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в суде.

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