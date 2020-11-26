В Севастополь подадут миллион кубометров воды из Инкерманского карьера

В Севастополе планируют до конца года отобрать около миллиона кубометров воды из Инкерманского карьера, чтобы не вводить графики водоснабжения. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Жигулин сегодня на заседании городского парламента.

- Ведется прокладка трубопровода для забора воды в городскую систему с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка миллиона "кубов", - рассказал Жигулин.

Чиновник считает, что водоем сможет наполниться от подземных источников за несколько лет.

- Я помню, что в районе Инкерманского монастыря после разработки карьера прекратил свое существование один из родников. В этом году мы используем водоем как резервную мощность для подпитки системы водообеспечения, после этого в ближайшие годы он наполнится, - сообщил Жигулин.

Вице-губернатор объяснил, что сливать воду из резервных водоемов приходится из-за ее дефицита.

- Ищем все возможные способы, чтобы город не испытывал неудобств от графиков подачи воды, - добавил он.

Ранее власти Севастополя также объявили, что будет использована вода из карьера у горы Гасфорта. Кроме этого, военные строители до конца года построят трубопровод и насосную станцию для перекачки воды из Кадыковского карьера. Эти меры должны помочь Севастополю продержаться до весны. В марте должен заработать новый водозабор на реке Бельбек, который станет вторым постоянным источником воды для Севастополя.