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26.11.2020 16:45
Рубрика: Происшествия

На Урале завершили расследование убийства девушки из-за Audi

Текст: Юлия Мякишева

Двух мужчин и женщину из Челябинской области, которые убили екатеринбурженку в октябре 2019 года, выманив ее в поселок под предлогом продажи автомобиля, обвиняют в семи преступлениях. Среди потерпевших - мать подсудимой.

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Злоумышленники объединились в августе 2019 года, когда у жительницы Челябинска появилась идея о вымогательстве денег у собственной матери, сообщает прокуратура Свердловской области. Она договорилась о преступлении со своим сожителем, пара также позвала поучаствовать своего знакомого. Для преступления они купили пневматический пистолет, газовую горелку, биту, наручники и пластиковые хомуты. Обманным путем обвиняемые вывезли женщину на садовый участок, показали ей вырытую яму и стали угрожать ей убийством.

Дочь издевалась и била свою мать до тех пор, пока та не призналась, что на счете в банке есть 320 тысяч. Тогда сообщники повезли женщину в банк, где не смогли снять деньги из-за отсутствия документов. Пожилая женщина предложила поехать домой и взять бумаги, на что компания согласилась. Там потерпевшая смогла запереться в квартире и вызвать полицию.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, в сентябре сообщники продумывали другое преступление, для него они купили электрошокер, хомуты и нож. В интернете они нашли объявление молодой женщины, которая продавала Audi. В начале октября они договорились о встрече с продавцом. Переговоры вела женщина. Сказав, что она беременна, она вынудила продавца машины приехать к дому на улице Новаторов в Екатеринбурге якобы для осмотра. Продающая автомобиль девушка согласилась и приехала к назначенному месту 10 октября. Там злоумышленники расправились с ней и похитили иномарку.

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Как напомнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тогда к поискам пропавшей владелицы Audi привлекли все наряды гарнизона полиции и волонтеров. Сыщики выяснили, что горожанка уехала после работы показывать машину, и вместе со следователями они отрабатывали все версии исчезновения. Позже полиция нашла автомобиль. Тело его убитой хозяйки обнаружили в колодце на Ташкентской.

14 октября в Копейске задержали первого подозреваемого, и еще двоих - ночью 15 октября в съемной квартире в Челябинске. Один из задержанных был судим за разбойное нападение и освободился из колонии в 2017 году.

В ходе расследования провели множество экспертиз, опросили 20 свидетелей, провели очные ставки между обвиняемыми, проверили их показания на месте, осмотрели места преступлений, и так далее. Обвинительное заключение в итоге составило 300 страниц, а объем материалов уголовного дела - 11 томов.

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